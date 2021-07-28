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Nazar Ayeti Ortasina ALLAH CC. Yazılı Doğal Necef Taşlı Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA136
Öne Çıkan Bilgiler
Orjinal Necef Taşı Üzerine Nazar Ayeti ve ALLAH CC.  El Yazması ile Yazılmıştır. Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
10.334,00 TL
Havale Fiyatı : 9.817,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA136
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ: Orjinal Necef Taşı
Ağırlık: 13.60 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: Nazar Ayeti Ortasina ALLAH CC. Yazılı
Hazırlanış Süresi:
4-7 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
Üç Farklı Ustanın Elinden Geçmiş olan bu NADİDE ÜRÜN
İstanbul Piyasasında Sadece
BURADA SATILMAKTADIR.
Size Özel Tamamı EL İŞÇİLİĞİ olan bu ürüne istediğiniz hattı yazdırabilirsiniz.
Dip Not:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Nazar Duası
 Nazar değmesıni önlemek,Yahut değdiği sanılan nazarın  tesirini gidermek için okunan ayetler ,dualar vardır.Bunlar şunlardır;Rasul-ü Ekrem Efendimiz,Kur’anın manasını içinde toplayan ,Fatiha suresininnazara iyi geleceğine işaret ettiği hadisinde şöyle buyurmuştur;
- Allah’ın kitabında göz değmesini önlemek için sekiz ayet vardır.Bir kimse bu sekiz ayeti evinde okursa o gün o evde bulunanlara insanın ve cinninin zararı dokunmaz .Yani nazar erişmez.O sekiz ayetin yedisi Fatiha suresi,Sekizinciside Ayete’l-Kürsi ‘dir.
Büyük velilerdenHasan Basri Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem suresinin51-52 ‘inci ayetleri olan)Şu ayetleri okurdu.
OKUNUŞU: Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).
Bunlardan başka Peygamber Efendimiz in Kur’anı Kerimin En son surelerini teşkil eden (ihlas,Felak,ve Nas) Surelerinide okuyup tavsiye buyurmuştur.
Nazar için;
Kalem suresi,51-52 İnci ayetler.(Yukarıda)Ayete’l-Kürsi ,İhlas.Felak ve Nas sureleri okunmalıdır.
Yine bazı eserlerden öğrendiğimize göre Rasul-ü Ekrem efendimiz ,Torunları Hasan ve Hüseyine Nazar değmesin Diye şu duayı okuduğu rivayet olunur.
 
اَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّآمّةُ مِنْ كُلِّ شَيْطَاَنِ وَ هآمَّةِ
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّ
 
"Euzü bi-kelimatillahittammati min  külli şeytani ve hammati ve min  külli aynin lamme.
Anlamı: "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.
Necef Taşı Özelikleri ?
 
Necef Taşının Özellikleri:
Kristal Kuvars ve Kaya Kristali olarak da adlandırılan Necef taşı, adını Irak’ın aynı adı taşıyan Necef şehrinden almıştır. Bölgeye, yılın belli zamanlarında yağan dolu tanelerinin içerisinde bulunan sıvının dağın oluklardan dağa akması ve orada sertleşip donmasıyla oluşur.
 
Bu özellikleriyle mucizevi bir taş olarak kabul edilir. Oluşum şartları oldukça zorludur ve bu nedenle günümüzde nadir bulunan cevherlerden biridir. Renksiz, berrak ve temiz görünümlü bir taştır. En saf kuvars formudur. Sahip olduğu parlaklık ile cama benzer ancak camdan çok daha serttir. Çoğunlukla içerisinde, donmuş su damlası bulunur ve kırıldığında tekrar suya dönüşür. Bu nedenle doğanın enerjisini içinden geçirip ilettiğine inanılır.
 
Necef taşı taşıyan kimselerin ise doğanın gücüne sahip olduğuna. Çok uzun yıllar evvel keşfedilen taş, keşiften bu yana çeşitli süs eşyaları, ziynet eşyaları ve mücevherat yapımında kullanılmıştır. Bunun yanında, bazı hadislerde, Necef Taşı’na bakmanın Kabe’ye bakmak kadar sevap olduğu dile getirilmiştir. Bu nedenle, hem fiziksel özellikleri bakımından hem de dini açıdan kıymetli bir taştır.
 
Necef Taşının Ruhsal Faydaları:
 
  • Kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok ettiği gibi pozitif enerjiyi toplar, aktive eder ve biriktirir.
  • Duygusal dengeleyici özelliği vardır.
  • Uyarıcı, eyleme geçirici bir etkiye sahiptir.
  • Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar.
  • Dağ kristali de denilen bu taşın, oluşum koşulları nedeniyle insana ferahlık ve huzur verdiği bilinmektedir.
  • Tene temas ettirilerek kıyafet altında taşındığı takdirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjilerinden korur.
  • Ruhsal yetenekleri açığa çıkarır.
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