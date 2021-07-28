Nazar Duası
Nazar değmesıni önlemek,Yahut değdiği sanılan nazarın tesirini gidermek için okunan ayetler ,dualar vardır.Bunlar şunlardır;Rasul-ü Ekrem Efendimiz,Kur’anın manasını içinde toplayan ,Fatiha suresininnazara iyi geleceğine işaret ettiği hadisinde şöyle buyurmuştur;
- Allah’ın kitabında göz değmesini önlemek için sekiz ayet vardır.Bir kimse bu sekiz ayeti evinde okursa o gün o evde bulunanlara insanın ve cinninin zararı dokunmaz .Yani nazar erişmez.O sekiz ayetin yedisi Fatiha suresi,Sekizinciside Ayete’l-Kürsi ‘dir.
Büyük velilerdenHasan Basri Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem suresinin51-52 ‘inci ayetleri olan)Şu ayetleri okurdu.
OKUNUŞU: Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).
Bunlardan başka Peygamber Efendimiz in Kur’anı Kerimin En son surelerini teşkil eden (ihlas,Felak,ve Nas) Surelerinide okuyup tavsiye buyurmuştur.
Nazar için;
Kalem suresi,51-52 İnci ayetler.(Yukarıda)Ayete’l-Kürsi ,İhlas.Felak ve Nas sureleri okunmalıdır.
Yine bazı eserlerden öğrendiğimize göre Rasul-ü Ekrem efendimiz ,Torunları Hasan ve Hüseyine Nazar değmesin Diye şu duayı okuduğu rivayet olunur.
اَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّآمّةُ مِنْ كُلِّ شَيْطَاَنِ وَ هآمَّةِ
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّ
"Euzü bi-kelimatillahittammati min külli şeytani ve hammati ve min külli aynin lamme.
Anlamı: "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.
Necef Taşı Özelikleri ?
Necef Taşının Özellikleri:
Kristal Kuvars ve Kaya Kristali olarak da adlandırılan Necef taşı, adını Irak’ın aynı adı taşıyan Necef şehrinden almıştır. Bölgeye, yılın belli zamanlarında yağan dolu tanelerinin içerisinde bulunan sıvının dağın oluklardan dağa akması ve orada sertleşip donmasıyla oluşur.
Bu özellikleriyle mucizevi bir taş olarak kabul edilir. Oluşum şartları oldukça zorludur ve bu nedenle günümüzde nadir bulunan cevherlerden biridir. Renksiz, berrak ve temiz görünümlü bir taştır. En saf kuvars formudur. Sahip olduğu parlaklık ile cama benzer ancak camdan çok daha serttir. Çoğunlukla içerisinde, donmuş su damlası bulunur ve kırıldığında tekrar suya dönüşür. Bu nedenle doğanın enerjisini içinden geçirip ilettiğine inanılır.
Necef taşı taşıyan kimselerin ise doğanın gücüne sahip olduğuna. Çok uzun yıllar evvel keşfedilen taş, keşiften bu yana çeşitli süs eşyaları, ziynet eşyaları ve mücevherat yapımında kullanılmıştır. Bunun yanında, bazı hadislerde, Necef Taşı’na bakmanın Kabe’ye bakmak kadar sevap olduğu dile getirilmiştir. Bu nedenle, hem fiziksel özellikleri bakımından hem de dini açıdan kıymetli bir taştır.
Necef Taşının Ruhsal Faydaları:
- Kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok ettiği gibi pozitif enerjiyi toplar, aktive eder ve biriktirir.
- Duygusal dengeleyici özelliği vardır.
- Uyarıcı, eyleme geçirici bir etkiye sahiptir.
- Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar.
- Dağ kristali de denilen bu taşın, oluşum koşulları nedeniyle insana ferahlık ve huzur verdiği bilinmektedir.
- Tene temas ettirilerek kıyafet altında taşındığı takdirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjilerinden korur.
- Ruhsal yetenekleri açığa çıkarır.