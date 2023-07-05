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Orijinal Florit Taşı 925 Ayar Gümüş Minimal Kolye

Ürün Kodu : OSM1730
Öne Çıkan Bilgiler
Florit taşının mor ve yeşil tonlarınan oluşan damarlı yapısı onu diğer taşlardan ayıran ve eşsiz yapan özelliğidir. 925 ayar gümüşten üretilmiştir.
Hediyesi :
2.643,00 TL
Havale Fiyatı : 2.510,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1730
Metaryel:
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Florit Taşı
Ağırlık:6,4 (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Doğal taşlar birebir aynısı olmaz içindeki fosiller, damarlar gibi küçük değişiklikler olabilir.

Florit taşı, doğal olarak oluşan bir mineraldir ve kalsiyum ve florür bileşenlerinden oluşur. Jeolojik olarak, florit genellikle hidrotermal damarlarda, granitlerde, volkanik kayaçlarda ve bazaltlarda bulunur. Aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde çeşitli maden cevherlerinde de rastlanır.

Florit taşı, genellikle çeşitli renklerde bulunur ve en yaygın renkler mor, yeşil, sarı, mavi ve şeffaftır. Bu renkler, taşın içerdiği iz elementlere bağlıdır. Örneğin, mor renk manganez varlığından kaynaklanırken, yeşil renk demir içeriğine bağlıdır. Şeffaf florit, nadir bir şekilde bulunan ve genellikle değerli taş olarak kabul edilen bir türdür.

Florit, gemoloji ve mineraloji alanında büyük bir ilgi görmektedir. Hem estetik değeri hem de endüstriyel kullanım potansiyeli nedeniyle değerlidir. Florit, güzellik ve takı eşyalarının yanı sıra optik ekipmanlarda da kullanılır. Özellikle ultraviyole (UV) ışığı geçirgen olan çeşitler, UV ışıkla çalışan lamba ve cihazlarda kullanılır. Ayrıca cam, seramik, metalurji ve kimya endüstrilerinde de yaygın olarak kullanılır.

Florit taşının tarihi, insanlık tarihine uzanır. Antik Roma döneminden beri florit, süs eşyaları ve heykeller yapmak için kullanılmıştır. Ortaçağ Avrupa'sında, florit kristalleri kilise pencerelerinde kullanılarak muhteşem renkli vitraylar oluşturulmuştur.

Bilimsel olarak, florit taşı, özellikle termal özellikleri nedeniyle ilginçtir. Florit, termal iletkenlik yeteneklerinin yüksek olması nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada tercih edilen bir malzemedir. Ayrıca, optik özellikleri nedeniyle lazerler, mikroskoplar ve teleskoplar gibi cihazlarda da kullanılır.

Florit ayrıca birçok kültürde mistik ve doğal şifa özellikleriyle ilişkilendirilir. Bazı insanlar, florit kristallerinin enerjiyi dengeleyebileceğini, zihinsel netliği artırabileceğini ve ruhsal gelişimi teşvik edebileceğini düşünür. Bu nedenle, meditasyon ve ruhsal çalışmalarda kullanılan taşlardan biridir.

Florit taşı, çeşitli faydaları olan bir kristal olarak kabul edilir. İşte florit taşının bazı olası faydaları:

Zihinsel netlik ve odaklanma: Florit, zihinsel netliği artırarak odaklanmayı destekleyebilir. Beyindeki düşünce süreçlerini sakinleştirerek konsantrasyonu artırabilir ve zihinsel bulanıklığı azaltabilir.

Stres ve anksiyete azaltma: Florit, rahatlama ve sakinlik hissi sağlayarak stresi ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabilir. Zihni rahatlatır, sakinlik hissi sağlar ve iç huzuru teşvik edebilir.

Yaratıcılığı teşvik etme: Florit, yaratıcılığı uyandırmada yardımcı olabilir. Zihinsel esneklik ve ilhamı artırarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik edebilir.

Duygusal denge: Florit taşı, duygusal dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir. Olumsuz enerjiyi temizleyebilir, iç huzuru teşvik edebilir ve duygusal olarak sakinlik hissi sağlayabilir.

Spiritüel gelişim: Florit, ruhsal çalışmalarda kullanılan bir taş olarak kabul edilir. Meditasyon sırasında iç huzur ve denge sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca, ruhsal açıdan ilerlemeyi teşvik edebilir ve içgörüyü artırabilir.

Korumaya yardımcı olma: Bazı inançlara göre, florit negatif enerjileri engelleyebilir ve koruma sağlayabilir. Pozitif enerjiyi çekmeye yardımcı olabilir ve enerji alanını dengeleyebilir.

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