Stok Kodu: OSM1732 Metaryel: Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Necef Taşı Ağırlık: 6,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Necef Taşı

Necef Taşı; dağ kristali ya da kaya kristali olarak bilinir. Kristal kuvars taşının şeffaf ve saydam halinde olan doğal taşıtır. Camsı parlak görünümünün yanı sıra renksiz ve ya da farklı renklerin karışımı ile dağlarda bulunabilen taştır. Taşın içerisinde ufak boşluklar ve karbondioksit ya da su diyebileceğimiz oluşumlar vardır. Bu nedenle de taş görünümü sallantılı bir görünüme sahiptir. Çünkü taş hareket ettikçe karbondioksit ya da su bu boşluklar arasında gezinir.

Özel yapısı sayesinde oldukça farklı bir görünüm sunan necef taşının, faydaları ve özellikleri de kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Sonsuzluk taşı olması sebebi ile tüm kötü duyguları içine hapsederek size huzur, mutluluk ve stressiz bir yaşam standardı sunar.

Necef Mucizevi Taşı Özellikleri

Doğanın gizli ve sonsuz gücü olarak bilinen necef taşı, size gerek ruhsal gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak birçok farklı olumlu etki sunar. Sindirim, kan dolaşımı, kalp, ve beyin sistemi sağlığını korumak ve iyileştirmekle birlikte hafızayı güçlendirir ve vücudunuzdaki olumsuz tüm enerjilerin uzaklaşmasını sağlar.

Bedeninizde fazla toksinlerin atılmasını sağlarken erken yaşlanmanın da önüne geçtiği bilinen etkili ve son derece güçlü bir taştır. Necef taşı; birçok süs ve hediyelik eşyada kullanıldığı gibi yüzük, bileklik, kolye, küpe ve tesbih gibi kadın ve erkeklerin vazgeçemediği aksesuarların tasarımından da %100 doğal hali ile kullanılmaktadır.

Necef taşı, yani Nephrite jade veya jadeit jade, doğal bir taş olarak çeşitli faydalar sunabilir. İşte bazı yaygın olarak bilinen faydaları:



Ruhsal denge ve huzur: Necef taşı, ruhsal dengeyi sağlama, huzur ve sakinlik hissi verme konusunda yardımcı olabilir. Stresi azaltma, zihni sakinleştirme ve rahatlama sağlama özelliklerine sahip olabilir.



Şifa ve iyileşme: Necef taşı, bedensel ve zihinsel iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirme ve enerji akışını dengeleme konusunda olumlu etkileri olabilir.



Pozitif enerji ve koruma: Necef taşı, pozitif enerjiyi çekmeye ve negatif enerjilere karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilir. Olumsuz düşünceleri uzaklaştırma, negatif etkileri absorbe etme ve enerjiyi temizleme özelliklerine sahip olabilir.



Uyku ve rüya çalışması: Necef taşı, uyku kalitesini artırma ve rüya çalışmalarına yardımcı olma konusunda faydalı olabilir. Derin ve huzurlu bir uyku sağlama, rüyalara daha fazla bağlantı kurma ve spiritüel deneyimlerin artmasına yardımcı olma özellikleri olabilir.



Güç ve bolluk: Necef taşı, içsel gücü ve özgüveni artırma, bolluğu çekme ve şansı yükseltme konusunda yardımcı olabilir. Kişisel gücü aktive etme, motivasyonu artırma ve yeni fırsatları çekme potansiyeline sahip olabilir.