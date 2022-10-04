Stok Kodu: OSM1508 Metaryel: 14 Ayar Altın Kaplama Boyut: 18*25 mm Kullanılan TAŞ: Safir Taşı Ağırlık: 8,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Safir Taşı



Safir Taşı; doğal taşlar arasında oldukça zor bulunan ve aynı zamanda değeri oldukça yüksek olan pahalı bir doğal taştır. Mavi renkte olan safir, nadir bulunan bir taş olduğundan genellikle değeri yüksek olan mücevherlerin üretiminde kullanılır. Kendisine özgü rengi mavi olsa da doğada az da olsa farklı renklerde de bulunduğu olmaktadır.



Lüks enerjisinin yanı sıra içerisindeki zengin mineraller sayesinde insanların birçok ruhsal ve fiziksel sorunlarına ciddi anlamda ve kısa sürede olumlu etki gösterir. Pırlanta ve mücevher gibi takılarda kullanılan safir, özellikle kadınların hayran olduğu değerli taşlar arasındadır. Bizler de kategorimizde sizler için tamamen doğal safir taşından üretilmiş kolye, küpe, yüzük, bileklik ve tesbih tasarımlarımı sizlere sunuyoruz.



Safir Taş Neye İyi Gelir?



Dünya genelinde pırlanta ve mücevher üretiminde yaygın olarak kullanılan ve fazlasıyla değerli olmasıyla bilinen safir taşı, aynı zamanda içerisindeki zengin mineral içeriği ile insan sağlığına ciddi faydalar sağlar. Mistik güçleri olduğuna inanılan safir taş, yüksek enerji yayması ile pozitif enerji vererek insanlar arasındaki bağları daha kuvvetli hale getiriyor. Kalp sağlığını korurken bağışıklık sistemini hastalıklara karşı güçlendiriyor.



Etkili bir sakinleştirici olması sayesinde öfkeli durumlarda kısa sürede sakinleşmenizi sağlayan etkisi yüksek doğal taştır. Bu taş ile üretilmiş takıları kullanarak tarzınızı öne çıkarmanın yanı sıra aynı zamanda kaygı ve stres gibi tüm olumsuz durumlardan da ruhunuzu arındırabilirsiniz.