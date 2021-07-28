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Orjinal Safir Doğal Taş Kolye Gerdanlık

Ürün Kodu : HDK028
Öne Çıkan Bilgiler
Orjinal Safir Doğal Taş Kolye Gerdanlık Bu Ürünü OSMANLİPAZAR.com'dan ister Kredi Kartı İsterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz.
Hediyesi :
5.735,00 TL
Havale Fiyatı : 5.448,25 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:HDK028
Metaryel:925 Ayar Gümüş Kelepçe
Boyut:49,50 cm
Kullanılan TAŞ:Orjinal Safir Taşı
Ağırlık:15,50 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

SAFİR TAŞININ ÖZELLİKLERİ
Safir Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?
Dünyanın en pahalı ve değerli taşları arasında bulunan safirler, sert ısılara dayanıklı ve muhteşem mavi renkte ve beyaz damarlı olurlar. Dünya yüzünde en değerli ve ünlü Safirler Hindistan'dan çıkmışlardır. Mohs ölçeğine göre Safir Elmastan sonra gelen sertlik derecesine sahiptir. Safirler saf iken renksiz bir mineral olan Korondumun bir çeşididir. Çok değerli bir mücevher olması onları aranılır bir hale getirmiştir. Bugün bilinen en büyük Safir, 563 kıratlık Hindistan Yıldızıdır ve New York Doğal Tarih Müzesinde teşhir edilmektedir. 330 kıratlık olan bir diğer Safir ise Asyanın Yıldızı adlı taştır ve Washington DC'de sergilenmektedir. Kalp ve böbrekleri kuvvetlendirir ve tüm salgı bezlerini harekete geçirici özelliği vardır. Psişik yetenekleri arttırır ve sezgi gücünü güçlendirir. Bundan dolayı yaratıcı ifadenin gelişmesinde büyük rol oynar. Karışıklığın ortadan kalkmasına neden olup kozmik farkındalığı arttırır.
  • Kişisel hırslardan uzaklaştırır.
  • İnancı kuvvetlendirir. 
  • Aldatılmalardan, sahtekarlıklardan, düşmanca davranışlardan, nazardan korur.
  • Çıban tedavisinde kullanılmıştır.
  • Sinir sistemini düzenler, sinirleri sakinleştirir.
  • Konsantrasyonu artırır. Düzenli düşünce oluşturur.
  • Aşkta sadakati sağlar, yanlış davranışları engeller.
  • Geleneksel tıbbi görüşe göre kişi sağlığını yeniler.
  • Gerçek bütünleşmenin, samimi arkadaşlıkların, sadakatin, güvenilirliğin, kalıcı aşkın, özlemin, içten yapılmış nişanlanma ve evlenme tekliflerinin sembolüdür
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