bedeni (fiziki ve psikolojik olarak…) güçlendirip, genç kalmayı ve zinde olmayı sağlar .

Cinsel sorunlar için tedavi edici pozitif enerji yayar. Taşıyana cazibe verirken, cazibenin nazara dönüşmesini engeller.

Geleceği görme yeteneği verdiği için kolay ve pratik kazanç elde etmeyi sağlar. İş adamlarının en çok tercih ettiği taşlardan birisidir.

Para taşı olarak da bilinir.

Değerli ve pahalı bir taştır.

Bu nedenle piyasada sahte ve taklitleri aynı isim altında satılır.

sıkça satılır. Sıkıştırılmış firuze sıkça satılır.

Gerçeğine göre daha koyu mavidir var gerçeğinde görülen doğal damarlar bunda görülmez daha homojen bir dağılım gösterir.

Gerçek firuze maviyle yeşil arası bir renge sahiptir.

En değerlileri gök mavisi ve iç damarsız olanıdır.

Firuze taşının Kimyasal Özellikleri:

Sertlik Derecesi : 5 - 6

Kimyasal Yapısı : CuAl6(PO4)4(OH)8•4H2O

Özgül Ağırlığı : 2,6 - 2,8

Burçlar : Boğa, Yay