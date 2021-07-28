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Özel İHLAS - FELAK - NAS Sureleri Yazılı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : DUA039
Öne Çıkan Bilgiler
Kişiye Özel Hazirlanmiş Tam ortasında ALLAH Cc. İsmi yazılı Etrafinda İhlas Felak ve Nas Süreli yazılı GümüşYüzük ister kapıda ödeme isterseniz kredi karti ile alabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.359,00 TL
Havale Fiyatı : 4.141,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: DUA039
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: mm
Kullanılan TAŞ: 925 Ayar Gümüş PLAKA - "PLAKA Genişliği 2,5 CM"
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı: İHLAS - FELAK - NAS Sureleri
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
İhlas Suresi
İhlas Suresi Kur'an'ın 112. suresidir. Mekke'de indirilmiştir. 4 ayetten oluşmaktadır. İhlâs Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir.
İhlas Suresi Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm.
  1. Kul hüvellâhü ehad
  2. Allâhüssamed
  3. Lem yelid ve lem yûled
  4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Suresi'nin Türkçe Meali (Anlamı) Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  • De ki; O Allah bir tektir.
  • Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
  • Doğurmadı ve doğurulmadı
  • O 'na bir denk de olmadı.
Felak Suresi
Felâk Suresi Medîne'de inmiştir 113. sure olup beş âyetten oluşmaktadır. Tüm kötü düşünceye sahip, kötülük veren tüm varlıkların, büyücülerin, kötü olayların şerrinden (kötülüklerinden) korunmak için okunur.
Felak Suresi Türkçe Okunuşu
  1. Kul eûzu bi rabbil felak (felakı).
  2. Min şerri mâ halak (halaka).
  3. Ve min şerri gâsikın izâ vekab (vekabe).
  4. Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad (ukadi).
  5. Ve min şerri hâsidin izâ hased (hasede).
Felak Suresi'nin Türkçe Meali (Anlamı)
  1. De ki: "Ben, Felâk’ın Rabbine sığınırım.”
  2. Yarattıklarının şerrinden.
  3. Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
  4. Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden.
  5. Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden.
Nas Suresi Okunuşu
  1. Kul e'uzü birabbinnâsi.
  2. Melikinnâsi. İlâhinnâs.
  3. Min serrilvesvâsilhannâs.
  4. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi.
  5. Minelcinneti vennâs.
Manası
  1.  De ki: sığınırım ben insanların Rabbine,
  2.  İnsanların Melikine [mutlak sahip ve hakimine],
  3.  İnsanların İlahına.
  4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
  5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
  6.  Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!
Tam Metinli Manası 
De ki:insanların kalplerine vesvese  sokan [insan Allah'ı andığında] pusuya çekilen  cin ve insan şeytanın şerrinden insanların Rabbine , insanların Melikine [mutlak sahip ve hakimine] 

Ürün Etiketleri
dualı yüzük
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