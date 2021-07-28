kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

İNCİ



Tarihsel olarak inci saflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılan inci kolye bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesinin inci takısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zemini inciden servisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.

İnci Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : İnci, Perle, Lü'lüü (Kuran-ı Kerim'deki adı)

Sertliği : 3

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve İkizler (Beyaz, Gri), Yengeç (Beyaz, Pembe), Yay ve Kova (Siyah)

Rengi : Çeşitli Renkler

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, Sevgi, Evlilik

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kızıldeniz, İran Körfezi, Avustralya Kıyıları, Polinezya, Avusturya, Fransa, İrlanda, İskoçya, Hindistan ve USA.

Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar.

Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar. İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir.

İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir. Stresi azaltır.

Stresi azaltır. Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır.

Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır. İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler.

İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler. Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.

Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir. Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. İnci , Yeşim taşı ile kullanıldığında ruh halinin düzelmesinde etki sağlar.