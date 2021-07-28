OPAL

Opal Taşı Genel Özellikleri

Opal taşı Sanskritçe olan kıymetli taş anlamına gelmekte olan "Upala" sözcüğünden alınmıştır. Yer altında sürekli bir hareket halinde olan sıcak suların, kayaların oluşturduğu boşluklarda çökmesi ve yerleşmesi sebebi ile oluşur. Etrafındaki kayalardan mineral emerek gelişimini sürdürür. Bu sebebiyle ismi "ıslak kuvars" olarak ta anılmaktadır. Güneş ışınların ısısını emerek bünyesinde tutabilir. Avucunuza aldığınızda vücut ısınız ile renk değiştirebilen nadir taşlar arasındadır. İçerisinde tamamen gökkuşağı renklerini taşır fakat sıralı değil karmaşık haldedir.

Diğer İsimleri : Opalite, Gökkuşağı Taşı, Panzehir Taşı, Yetenek Taşı

Sertliği : 6 - 6.5

Özgül Ağırlığı : 1.9 - 2.3

Kimyasal Grubu : Slikat

Yapısal Görünümü : Saydam ve yarı saydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : SiO2nH2O

Alt Türleri : Hayalit, ateş opal

Uyumlu Olduğu Burçlar: Akrep, Yay, Balık

Rengi : Ateş Kırmızısı, renksiz, beyaz, pembe, mavi ve karışık gökkuşağı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Meksika, Peru, Macaristan ve Avustralya