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Özel Tasarım Yakut, İnci, Akuamarin Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : KG0635
Öne Çıkan Bilgiler
Özel Tasarım Yakut, İnci, Akuamarin Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Kolye. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
5.146,00 TL
Havale Fiyatı : 4.888,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0635
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Yakut, İnci, Akuamarin
Ağırlık: (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

YAKUT

Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar  görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.

Yakut Genel Özellikleri

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Safir

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak

Rengi : Kan Kırmızısı

Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.

  •          Doğru kararlar almayı sağlar.
  •          Vücudu toksinlerden temizler.
  •          Açlık hissini engeller.
  •          Böbrek üstü bezini uyarır.
  •          İç enfeksiyonlar ile mücadele eder.
  •          Kan dolaşımını düzenler.
  •          Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar.
  •          Liderlik vasıflarını güçlendirir.
  •          Hayata pozitif enerji yayar.
  •          Kızgınlıkları azaltır.
  •          Vücut sıcaklığını artırır.
  •          Ruhsal gelişimi destekler.
  •          Neşe ve mutluluk duygusunu artırır.
  •          Kemikleri güçlendirir.
  •          Kişinin duygularını pozitife çevirir.
  •          Düşük tansiyonu düzenler.
  •          Büyüye karşı koruma sağlar.
  •          Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar.
  •          Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar.
  •          Menopoza karşı etkilidir.

İNCİ

Tarihsel olarak inci saflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılan inci kolye bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesinin inci takısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zemini inciden servisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.

İnci Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : İnci, Perle, Lü'lüü (Kuran-ı Kerim'deki adı)

Sertliği : 3

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve İkizler (Beyaz, Gri), Yengeç (Beyaz, Pembe), Yay ve Kova (Siyah)

Rengi : Çeşitli Renkler

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, Sevgi, Evlilik

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kızıldeniz, İran Körfezi, Avustralya Kıyıları, Polinezya, Avusturya, Fransa, İrlanda, İskoçya, Hindistan ve USA.

  •          Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar.
  •          İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir.
  •          Stresi azaltır.
  •          Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır.
  •          İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler.
  •          Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.
  •          Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
  •          Kemikleri güçlendirir.
  •          İnci , Yeşim taşı ile  kullanıldığında ruh halinin düzelmesinde etki sağlar.

AKUAMARİN

Bu taş için  “ huzur taşı” denilmektedir. Bunun dışında kişilerin cesaretini artırmak maksadı ile kullanılması ile cesaret taşı da denilmiştir. Eski Mısır’da  mumyalar da kullanılmıştır. Romalılarda ise mide, karaciğer ve boğaz hastalıklarını tedavisinde kullanılmıştır. Denizciler ise bu taşın kendilerini koruduğuna inanılmıştır.

Akuamarin Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akuamarin, Sakin Taş, Kahin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt

Sertliği : 7,5

Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam, çok az yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı.

Kimyasal Formülü : Be Al² (Si O) + Fe, K, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, kalp

Uyumlu Olduğu Burç : Balık, İkizler, Terazi, Akrep.

Rengi  : Gök mavisi, denizlerin mavisi.

Sembolü Olduğu Hususlar : Güzellik, dürüstlük, bağlılık ve güven

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya.

  •          Boğaz, boyun bölgesinde oldukça etkilidir. Solunum yolları, astım, bronşit, troid bezleri, bezeler, urlar ve diğer şişlikler için faydalıdır.
  •          Göz sağlığı üzerinde etkilidir, gözlüklerde kullanılması faydalı olacaktır.
  •          Doğal vücut arındırıcı bir taştır.
  •          Kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan ( alkol, sigara, uyuşturucu vs.) uzaklaşmayı sağlar.
  •          İçsel huzur sağlar, kendine güveni artırır.
  •          Yaptığınız eylemlerin sonucundan hoşnut kalmanızı sağlayarak, yetersizlik hissinden kurtarır.
  •          Hafızayı kuvvetlendirir ve netlik kazandırır.
  •          Suya koyularak tedavilerde kullanılabilir.

 

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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