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|Stok Kodu:
|KG0635
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yakut, İnci, Akuamarin
|Ağırlık:
|(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
YAKUT
Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.
Yakut Genel Özellikleri
Sertliği : 9
Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1
Kimyasal Grubu : Oksitler
Bağlı Olduğu Grup : Korund
Diğer Grup Üyeleri : Safir
Yapısal Görünümü : Saydam
Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak
Rengi : Kan Kırmızısı
Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.
İNCİ
Tarihsel olarak inci saflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılan inci kolye bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesinin inci takısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zemini inciden servisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.
İnci Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : İnci, Perle, Lü'lüü (Kuran-ı Kerim'deki adı)
Sertliği : 3
Kimyasal Grubu : Organik bileşikler
Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : CaCO3
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve İkizler (Beyaz, Gri), Yengeç (Beyaz, Pembe), Yay ve Kova (Siyah)
Rengi : Çeşitli Renkler
Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, Sevgi, Evlilik
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kızıldeniz, İran Körfezi, Avustralya Kıyıları, Polinezya, Avusturya, Fransa, İrlanda, İskoçya, Hindistan ve USA.
AKUAMARİN
Bu taş için “ huzur taşı” denilmektedir. Bunun dışında kişilerin cesaretini artırmak maksadı ile kullanılması ile cesaret taşı da denilmiştir. Eski Mısır’da mumyalar da kullanılmıştır. Romalılarda ise mide, karaciğer ve boğaz hastalıklarını tedavisinde kullanılmıştır. Denizciler ise bu taşın kendilerini koruduğuna inanılmıştır.
Akuamarin Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Akuamarin, Sakin Taş, Kahin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt
Sertliği : 7,5
Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73
Kimyasal Grubu : Oxides
Yapısal Görünümü : Saydam, çok az yarısaydam.
Parlaklığı : Camsı.
Kimyasal Formülü : Be Al² (Si O) + Fe, K, Li, Na
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, kalp
Uyumlu Olduğu Burç : Balık, İkizler, Terazi, Akrep.
Rengi : Gök mavisi, denizlerin mavisi.
Sembolü Olduğu Hususlar : Güzellik, dürüstlük, bağlılık ve güven
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA