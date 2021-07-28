YAKUT

Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.

Yakut Genel Özellikleri

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Safir

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak

Rengi : Kan Kırmızısı

Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.

Doğru kararlar almayı sağlar.

Doğru kararlar almayı sağlar. Vücudu toksinlerden temizler.

Vücudu toksinlerden temizler. Açlık hissini engeller.

Açlık hissini engeller. Böbrek üstü bezini uyarır.

Böbrek üstü bezini uyarır. İç enfeksiyonlar ile mücadele eder.

İç enfeksiyonlar ile mücadele eder. Kan dolaşımını düzenler.

Kan dolaşımını düzenler. Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar.

Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar. Liderlik vasıflarını güçlendirir.

Liderlik vasıflarını güçlendirir. Hayata pozitif enerji yayar.

Hayata pozitif enerji yayar. Kızgınlıkları azaltır.

Kızgınlıkları azaltır. Vücut sıcaklığını artırır.

Vücut sıcaklığını artırır. Ruhsal gelişimi destekler.

Ruhsal gelişimi destekler. Neşe ve mutluluk duygusunu artırır.

Neşe ve mutluluk duygusunu artırır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Kişinin duygularını pozitife çevirir.

Kişinin duygularını pozitife çevirir. Düşük tansiyonu düzenler.

Düşük tansiyonu düzenler. Büyüye karşı koruma sağlar.

Büyüye karşı koruma sağlar. Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar.

Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar. Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar.

Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar. Menopoza karşı etkilidir.

İNCİ

Tarihsel olarak inci saflık, masumiyet ve inanç sağladığı düşünülen bir taştır. İran kraliçesi Achemenid tarafından 4000 yıl önce kullanılan inci kolye bugün en güzel örnekler arasındadır. Saba Kraliçesinin inci takısı efsane haline gelmiştir. Kleopatra’nın önemli misafirler için zemini inciden servisler hazırlattığı ve bunlarla misafir ağırladığı söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun gelişme döneminde kullanıldı.

İnci Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : İnci, Perle, Lü'lüü (Kuran-ı Kerim'deki adı)

Sertliği : 3

Kimyasal Grubu : Organik bileşikler

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

Parlaklığı : Camsı

Kimyasal Formülü : CaCO3

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Burçlar : Boğa ve İkizler (Beyaz, Gri), Yengeç (Beyaz, Pembe), Yay ve Kova (Siyah)

Rengi : Çeşitli Renkler

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, Sevgi, Evlilik

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kızıldeniz, İran Körfezi, Avustralya Kıyıları, Polinezya, Avusturya, Fransa, İrlanda, İskoçya, Hindistan ve USA.

Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar.

Hayatın gel-gitlerini kabulllenme ve uyum sağlar. İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir.

İncinin dikkatli kullanılması gerekir. Herkesin kullanımına uygun değildir. Stresi azaltır.

Stresi azaltır. Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır.

Doğru kullanıldığında hipertansiyon, baş ağrısı ve bitkinliği ortadan kaldırır. İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler.

İnciyi suda bekleterek düzenli olarak tüketmek vücuttaki hormon üretimini düzenler. Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir.

Kronik baş ağrısı, migren inci bir kolye takılarak azaltılabilir veya tamamen tedavi edilebilir. Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Mide, soğuk algınlığı, bronşit, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. İnci , Yeşim taşı ile kullanıldığında ruh halinin düzelmesinde etki sağlar.

AKUAMARİN

Bu taş için “ huzur taşı” denilmektedir. Bunun dışında kişilerin cesaretini artırmak maksadı ile kullanılması ile cesaret taşı da denilmiştir. Eski Mısır’da mumyalar da kullanılmıştır. Romalılarda ise mide, karaciğer ve boğaz hastalıklarını tedavisinde kullanılmıştır. Denizciler ise bu taşın kendilerini koruduğuna inanılmıştır.

Akuamarin Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Akuamarin, Sakin Taş, Kahin Taşı, Cesaret Taşı, Gök Zümrüt

Sertliği : 7,5

Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73

Kimyasal Grubu : Oxides

Yapısal Görünümü : Saydam, çok az yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı.

Kimyasal Formülü : Be Al² (Si O) + Fe, K, Li, Na

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Boğaz, kalp

Uyumlu Olduğu Burç : Balık, İkizler, Terazi, Akrep.

Rengi : Gök mavisi, denizlerin mavisi.

Sembolü Olduğu Hususlar : Güzellik, dürüstlük, bağlılık ve güven

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Rusya.