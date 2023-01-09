Stok Kodu: DUA509 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Tepelik Boyut: 22*30 mm Kullanılan TAŞ: Pembe Kuvars Taşı Ağırlık: 7,1 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ayetel Kürsi Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.



Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.

Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.

Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.

O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?

O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)

O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,

O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

O, yücedir, büyüktür.





Ayetel Kürsi Faziletleri



“Kim ki sabahladığı zaman ‘Hâ Mîm’ (el-Mü’min) Sûresi’nin üçüncü (dönüş Allah’ındır) âyetine kadar ve Âyetü’l-Kürsî’yi okursa onların ikisinin yüzü suyu hürmetine akşamlayıncaya kadar korunur. Onların ikisini akşamlandığında okursa, onların yüzü suyu hürmetine sabahlanıncaya kadar korunur.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)



“İçinde bu ayetin okunduğu evi, şeytanlar otuz gün terk ederler. O eve kırk gece erkek ve kadın hiçbir sihirbaz ya da büyücü giremez.” (el-Keşşaf Tefsiri)



“Kim uyuyacağı esnada Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah onu sabaha kadar koruması için bir melek gönderir (görevlendirir).” (Durrü’l-Mensûr)



Hazreti Hasan (Radıyallâhu Anh) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her farz namaz sonunda Âyetü’l-Kürsî’yi okuyan kişi, diğer namaza kadar Allah’ın koruması altında olur.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 2/148)



Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) validemiz şöyle buyurmuştur: “Adamın biri Rasûlullâh’a (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gelip evindeki malının eksilip bereketsiz olduğunu söyleyince, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): ‘Âyetü’l-Kürsî’yi neden okumazsın? O hangi yemek ve katığa okunursa Yüce Allah mutlaka o yemeği ve katığı bereketli kılıp çoğaltır’ buyurdu.” (Suyûtî, 2/56)



İbni Mes‘ûd’un (Radıyallâhu Anh)ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kendisinden tavsiye isteyen birisine şöyle buyurmuştur: “Âyetü’l-Kürsî’yi oku. O, seni, çocuklarını ve evini korur. Hatta evinin etrafındaki evleri bile korur.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458)



İbni Abbas (Radıyallâhu Anhumâ) Âyetü’l-Kürsî’nin faziletini şöyle ifade etmiştir: “Allah (Celle Celâlühû) Bakara Sûresi’nden daha değerli bir şey yaratmadı. Bu sûrede en değerli ayet Âyetü’l-Kürsî’dir.”





Pembe Kuvars Taşı



Pembe Kuvars Taşı, yüksek enerjiye sahip olmakla birlikte aşkı ve sevgiyi sembolize eden doğal taşıtır. Kalbinizi yatıştıran ve sakinleştiren bu doğal taş, aynı zamanda size ve bulunduğu ortama sakinlik, mutluluk ve aşk enerjisi yayar. Sade hali ile yanınızda taşıyabileceğiniz bu doğal taş; aynı zamanda bileklik, kolye, yüzük gibi aksesuarlarda tercih edilen doğal taşlar başında gelir.



Kategorimizde tamamen doğal olan pembe kuvars ile üretilmiş birçok takı modeli mevcuttur. Bu modeller arasından kendiniz ve sevdikleriniz için seçimler yaparak sizler de bu doğal taşın yüksek enerjisi ve gücünden yararlanarak sevdiklerinizin de bu güçten yararlanmasını sağlayabilirsiniz.



Pembe Kuvars Taşı Özellikleri



Gücü ile aşkı ve sevginin en güçlü temsilcisi olan pembe kuvars taşı, kullanan kişilere romantizm, aşk ve affetme gibi duygulara yönelik dürtüler kazandırır. Ruhsal anlamda şifa kaynağı olması sayesinde negatif düşüncelerinizi ve tabularınızı uzaklaştırır. Etrafa yayığı titreşimler sayesinde sizdeki ve ortamdaki tüm negatif enerjiyi temizleyerek size huzurlu bir ortam sunar.



Hem kendinizi hem başkaları affetmenizi sağlayan güce sahip olması ile birlikte kadın ve erkekler için hem takı formunda hem de sade taş hali ile tercih edilen taşların başında gelir. Siz de hemen pembe kuvars ile tasarlanmış modellerimizin olduğu kategorimize göz gezdirerek modellerimize ulaşabilir ve kendiniz için ya da sizin için değerli olan sevdikleriniz için satın alabilirsiniz.