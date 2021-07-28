 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

Peridot Doğal Taşlı Göz Motifli 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : KG0644
Öne Çıkan Bilgiler
Peridot Doğal Taşlı Göz Motifli 925 Ayar Gümüş Kolye. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
3.126,00 TL
Havale Fiyatı : 2.969,70 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:KG0644
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Peridot
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

PERİDOT ( ZEBERCET )

 Yunanca “ peridona “ kelimesinden türetilmiş bol veren anlamına gelmektedir. Haçlılar 3500 yıl önce bu taşı Avrupa’ya getirmişlerdir. Osmanlı tarafından kullanılan taşlardan biridir. Ayrıca arapların çokça rağbet ettiği ve korkuları giderdiğine inandıkları bir mineraldir. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde yer bulmuştur. Bugün hâlâ katolik piskoposlar geleneksel olarak saflık sembolü olarak kullanıldığı söylenir. Napolyon sonsuz sevgi ve hayranlığının göstergesi olarak Josephine peridot hediye etmiştir. Antik Çağ’da yaklaşan felaketleri rüyada haber verdiğine inanılırdı.

Peridot Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Zebercet, Olivin

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 3.27 - 3.36

Yapısal Görünümü : Prizmatik

Kimyasal Formülü : Mg, Fe2SiO4

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş sinirağı, Kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Başak, Terazi

Rengi : Parlak sarı-yeşil

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Güney Afrika, Burma, Brezilya, Meksika, Kızıl Deniz(Saint John Adası), Arizona

  •          Bütün vücuda şifa ve canlılık getirir.
  •          Sabır, güven ve atılganlığı artırır.
  •          Yaşlanma sürecini yavaşlatır.
  •          Arkadaşlık ve dostlukları sağlamlaştırır.
  •          Kıskançlık ve öfke duygularını gidererek huzur ve sakinlik verir.
  •          Egonun etkisinden kurtulmayı sağlar.
  •          Sindirime yardım eder.
  •          Stresi giderir.
  •          Zihni canlandırır.
  •          İlişkileri düzeltmeyi sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

Ürün Etiketleri
doğal taş
925 Ayar gümüş
doğaltaşlı kolye
peridot doğal taşlı kolye
burçlar ve taşlar
şifalarına göre doğal taşlar
zarif kolyeler
Benzer Ürünler
Son İncelenenler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.