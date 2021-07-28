PERİDOT ( ZEBERCET )

Yunanca “ peridona “ kelimesinden türetilmiş bol veren anlamına gelmektedir. Haçlılar 3500 yıl önce bu taşı Avrupa’ya getirmişlerdir. Osmanlı tarafından kullanılan taşlardan biridir. Ayrıca arapların çokça rağbet ettiği ve korkuları giderdiğine inandıkları bir mineraldir. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde yer bulmuştur. Bugün hâlâ katolik piskoposlar geleneksel olarak saflık sembolü olarak kullanıldığı söylenir. Napolyon sonsuz sevgi ve hayranlığının göstergesi olarak Josephine peridot hediye etmiştir. Antik Çağ’da yaklaşan felaketleri rüyada haber verdiğine inanılırdı.

Peridot Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Zebercet, Olivin

Sertliği : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı : 3.27 - 3.36

Yapısal Görünümü : Prizmatik

Kimyasal Formülü : Mg, Fe2SiO4

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş sinirağı, Kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Başak, Terazi

Rengi : Parlak sarı-yeşil

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Güney Afrika, Burma, Brezilya, Meksika, Kızıl Deniz(Saint John Adası), Arizona

Bütün vücuda şifa ve canlılık getirir.

Bütün vücuda şifa ve canlılık getirir. Sabır, güven ve atılganlığı artırır.

Sabır, güven ve atılganlığı artırır. Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Yaşlanma sürecini yavaşlatır. Arkadaşlık ve dostlukları sağlamlaştırır.

Arkadaşlık ve dostlukları sağlamlaştırır. Kıskançlık ve öfke duygularını gidererek huzur ve sakinlik verir.

Kıskançlık ve öfke duygularını gidererek huzur ve sakinlik verir. Egonun etkisinden kurtulmayı sağlar.

Egonun etkisinden kurtulmayı sağlar. Sindirime yardım eder.

Sindirime yardım eder. Stresi giderir.

Stresi giderir. Zihni canlandırır.

Zihni canlandırır. İlişkileri düzeltmeyi sağlar.

İlişkileri düzeltmeyi sağlar.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA