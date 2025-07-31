Salavati Şerif Elde Yazma Mavi Akik Taşlı Gümüş Yüzük

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Salavat-ı Şerife El Yazması Mavi Akik Taşlı Gümüş Yüzük

Manevi huzurun ve şükrün sembolü olan bu eşsiz yüzükte, Peygamber Efendimize (s.a.v.) duyulan sevginin en güzel ifadesi yer alıyor:

Salavat-ı Şerife…

Usta eller tarafından tek tek elde yazılmış bu mübarek dua, derin mavi tonlara sahip doğal akik taşı üzerine zarafetle işlenmiştir.

Gövdede kullanılan 925 ayar gümüş, motiflerle bezenmiş klasik kalem işçiliğiyle buluşarak yüzüğü hem sanatsal hem de ruhani bir esere dönüştürür.

🌿 Salavat-ı Şerife: Rahmet ve Bereketin Kapısı

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

Bu dua, rahmetin, bereketin, bağışlanmanın ve huzurun vesilesi olarak kabul edilir.

Yüzükte bu duanın taşınması, Peygamber sevgisini canlı tutmak ve manevi bir hatırlatıcıyı her an yanında bulundurmak isteyenler için derin bir anlam taşır.

🔷 Mavi Akik Taşı: Sükûnetin ve Arınmanın Taşı

Mavi akik taşı, yüzyıllardır:

Stresi azalttığına,

Kalp ve zihin dengesini sağladığına,

Ruhsal arınmayı desteklediğine

inanılan özel bir taştır.

Salavat ile bütünleştiğinde bu taş, adeta sükûnet ve sevgi enerjisi yayan bir merkez haline gelir.

🔨 El Yazması ve Kalem İşi: Zanaatkârlığın En Saf Hali

Yüzüğün merkezindeki yazı, usta hattatlar tarafından elde yazılmıştır.

Bu, her yüzüğün birbirinden farklı ve kişiye özel bir sanat eseri olduğu anlamına gelir.

Gümüş gövde üzerinde yer alan kalem işi detaylar, yüzüğe hem tarihi derinlik hem de estetik bir görkem kazandırır.

💠 925 Ayar Gümüş ile Ömürlük Bir Parça

Yüzüğün tamamı yüksek kalite 925 ayar gümüşten üretilmiştir.

Zamanla değer kaybetmeyen, hatta kullanıldıkça anlam kazanan bir takıdır.

Yumuşak geçişli mavi akik taşıyla gümüş arasındaki uyum, yüzüğe hem zarif hem de güçlü bir görünüm kazandırır.

⭐ Öne Çıkan Özellikler:

Salavat-ı Şerife el yazması – özel ve ruhani bir sembol

Doğal ve yoğun renkli mavi akik taşı

Usta işçilikle yapılmış kalem işi gümüş gövde

925 ayar gümüş , sağlam ve uzun ömürlü

Estetik, anlamlı ve ruhu olan bir tasarım

🎁 Kime Hitap Eder?

Bu yüzük,

Maneviyatı derin hissedenlere,

Salavatın huzur verici etkisini üzerinde taşımak isteyenlere,

Manevi değer taşıyan bir hediye arayanlara hitap eder.

Salavatın Zarafete Dönüştüğü Yüzük

Sadece bir takı değil;

Bir dua, bir sevgi, bir bağlılık nişanesi…

Salavat-ı Şerife'nin mavi akik taşıyla bütünleştiği bu yüzük, hem kalbinize hem parmağınıza yakışacak bir miras parçası.