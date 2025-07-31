Salavati Şerif Elde Yazma Mavi Akik Taşlı Gümüş Yüzük

Bu yüzük, Maneviyatı derin hissedenlere, Salavatın huzur verici etkisini üzerinde taşımak isteyenlere, Manevi değer taşıyan bir hediye arayanlara hitap eder.
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|Stok Kodu:
|DUA783
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Mavi Akik Taşı
|Ağırlık:
|13,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Salavati Şerif
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
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Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Manevi huzurun ve şükrün sembolü olan bu eşsiz yüzükte, Peygamber Efendimize (s.a.v.) duyulan sevginin en güzel ifadesi yer alıyor:
Salavat-ı Şerife…
Usta eller tarafından tek tek elde yazılmış bu mübarek dua, derin mavi tonlara sahip doğal akik taşı üzerine zarafetle işlenmiştir.
Gövdede kullanılan 925 ayar gümüş, motiflerle bezenmiş klasik kalem işçiliğiyle buluşarak yüzüğü hem sanatsal hem de ruhani bir esere dönüştürür.
“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”
Bu dua, rahmetin, bereketin, bağışlanmanın ve huzurun vesilesi olarak kabul edilir.
Yüzükte bu duanın taşınması, Peygamber sevgisini canlı tutmak ve manevi bir hatırlatıcıyı her an yanında bulundurmak isteyenler için derin bir anlam taşır.
Mavi akik taşı, yüzyıllardır:
Stresi azalttığına,
Kalp ve zihin dengesini sağladığına,
Ruhsal arınmayı desteklediğine
inanılan özel bir taştır.
Salavat ile bütünleştiğinde bu taş, adeta sükûnet ve sevgi enerjisi yayan bir merkez haline gelir.
Yüzüğün merkezindeki yazı, usta hattatlar tarafından elde yazılmıştır.
Bu, her yüzüğün birbirinden farklı ve kişiye özel bir sanat eseri olduğu anlamına gelir.
Gümüş gövde üzerinde yer alan kalem işi detaylar, yüzüğe hem tarihi derinlik hem de estetik bir görkem kazandırır.
Yüzüğün tamamı yüksek kalite 925 ayar gümüşten üretilmiştir.
Zamanla değer kaybetmeyen, hatta kullanıldıkça anlam kazanan bir takıdır.
Yumuşak geçişli mavi akik taşıyla gümüş arasındaki uyum, yüzüğe hem zarif hem de güçlü bir görünüm kazandırır.
Salavat-ı Şerife el yazması – özel ve ruhani bir sembol
Doğal ve yoğun renkli mavi akik taşı
Usta işçilikle yapılmış kalem işi gümüş gövde
925 ayar gümüş, sağlam ve uzun ömürlü
Estetik, anlamlı ve ruhu olan bir tasarım
Bu yüzük,
Maneviyatı derin hissedenlere,
Salavatın huzur verici etkisini üzerinde taşımak isteyenlere,
Manevi değer taşıyan bir hediye arayanlara hitap eder.
Sadece bir takı değil;
Bir dua, bir sevgi, bir bağlılık nişanesi…
Salavat-ı Şerife'nin mavi akik taşıyla bütünleştiği bu yüzük, hem kalbinize hem parmağınıza yakışacak bir miras parçası.