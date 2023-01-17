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Hayr Hatemi



Fatiha suresinde olmayan 7 harf bu aynı zamanda hatemi süleymandır. Hacetlerin gerçekleşmesi sırlara erişmek ticarette bol kazanç rüyada haber almak büyüden korunma düşmanların kötülüklerini engellemek bol nimet evlilik ve şöhret için bu isimler baştan başlayarak her harfi yazılır ve zikredilir. Böylece Hz süleymanın hayır hatemi tamamlanmış olur.





Kazanç kapısının bir anda kapanması, kazancın azalması, kendisiyle evlenmek isteyen birinin çıkmaması, daha önceden kendisine nasip olan bir şeyin artık nasip olmaması, tuttuğu dalın kuruması, gibi sonuçlar doğuruyor. Yaradan yarattığı kulunun kısmetini kapatır mı? Bu düşünülemez… Ancak; bu gibi durumlar haset ve çekememezlik gibi düşüncelerle insanlara büyü vasıtasıyla yapılıyor. Yaratılanların hepsinin kısmeti açıktır. Bir takım insanlar kısmet açmanın insanların yazgısının değiştirmek olduğunu düşünüyor. Allah onların günahlarını affetsin. Gerçekte kısmet açma kişinin bilmeden kendisinin veya bir başkası tarafından bilinçli olarak önüne koyduğu engellerin kaldırılması işlemidir.







Akik Taşı



Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.



Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar



Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.