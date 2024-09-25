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Siyah Onix Taşı ALLAH (c.c) Yazılı 925 Ayar Gümüş El Yapımı Yüzük

Ürün Kodu : DUA744
Öne Çıkan Bilgiler
Allah yazılı el yazması oniks taşı gümüş yüzük, zarif tasarımı ve manevi derinliğiyle dikkat çeken özel bir aksesuardır. Oniks taşı, koruyucu özellikleriyle bilinirken, aynı zamanda stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Üzerinde el yazması tarzında işlenen Allah ismi, bu yüzüğe manevi bir anlam katarak kullanıcıya içsel huzur ve güç sağlar.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
3.503,00 TL
Havale Fiyatı : 3.327,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA744
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20  mm
Kullanılan TAŞ:Oniks Taşı
Ağırlık:13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:ALLAH (c.c)
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



Oniks Taşı

Oniks Taşı; camsı parlak ve opak görünüme sahip olması ile doğal taşlar arasında estetik değeri yüksektir. Sertlik derecesi yüksek olduğundan işlenmesi zor olsa da dayanıklı olduğunda takı, aksesuar ve süs eşyalarında çokça tercih edilmektedir. “Ayrılık taşı” ya da “Şans taşı” olarak bilinen değerli bir taştır. Dış görünüşü ve sağlamlığı ile kendisine hayran bırakan onix, özellikle takılarda birçok takı severin tercih ettiği taşların başında gelir.

Kategorimiz içerisinde oniks taşıyla özel işçilik ile üretilmiş birçok yüzük, bileklik, kolye, tesbih gibi kadın ve erkekler için tasarlanmış sayısız model vardır. İsterseniz gümüş isterseniz de altın kaplama olarak modeller arasında tarzınıza ve zevkinize en uygun olan birçok model bulabilirsiniz.

Oniks Taşı Özellikleri

Kendisine özgü siyah, parlak ve opak görünümü ile bilinen oniks taşı, kuvars grubunda yer alan ve damarlı akik taşı olarak da bilinen bir taştır. Doğada nadiren de olsa yeşil ve mavi renkte bulunsa da asıl rengi siyahtır. Camsı parlaklığının yanı sıra sert ve dayanıklı olması sayesinde takı ve aksesuarlarda ilk tercih edilen doğal taşlar arasında yer alır.

Kişiye pozitif düşünce ve enerji veren oniks, depresyonu azaltırken kişileri nazara karşı da koruma altına alır. Rahatsız olan bölge üzerine oniks taşı konulduğunda bölgedeki rahatsızlık giderilir. Ayak ve kemik hastalıklarına güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca topraklama taşı olduğu için strese karşı doğrudan etki gösterir.

Allah Isminin Faziletleri

  1. İman ve İbadet: Allah isminin anılması, Müslümanların inancının temelini oluşturur. Bu ismin zikredilmesi, kişinin ibadetlerinde derin bir anlam ve huzur sağlar.

  2. Duaların Kabulü: Allah isminin sıkça zikredilmesi, duaların kabul edilmesine vesile olur. Özellikle zor zamanlarda bu ismin anılması, Allah’tan yardım istemek için bir vesile olarak görülür.

  3. Koruma ve Güven: Allah isminin zikredilmesi, kişinin kötü enerjilerden, nazardan ve olumsuz durumlardan korunmasına yardımcı olur. Bu isim, manevi bir kalkan görevi görür.

  4. İçsel Huzur: Allah isminin anılması, ruhsal dinginlik ve huzur sağlar. Zikir sırasında zihnin sakinleşmesine yardımcı olur ve kalpte bir ferahlama hissi oluşturur.

  5. Manevi Gelişim: Allah isminin zikredilmesi, kişinin manevi gelişimini destekler. Bu isim, kalpteki bağlılık ve sevgi duygularını artırır.

  6. Şifa: Allah isminin anılması, hem ruhsal hem de fiziksel hastalıklara karşı şifa kaynağı olarak görülür. Bu isimle yapılan duaların, insanların ruhsal ve bedensel sağlığına olumlu etkiler yaptığına inanılır.

  7. Bağışlanma: Allah ismi, günahların affedilmesi için de önemlidir. Bu ismin zikredilmesi, kişinin manevi olarak arınmasına ve Allah’ın rahmetine erişmesine vesile olabilir.

  8. Sonsuz Rahmet ve Merhamet: Allah ismi, sınırsız rahmet ve merhamet anlamını taşır. Bu isimle anılan Allah, kullarına sonsuz merhamet ve bağışlama sunar.

  9. Rızık ve Bereket: Allah isminin sürekli zikredilmesi, kişinin rızkının artmasına ve bereketli bir yaşam sürmesine yardımcı olur. İş hayatında ve günlük yaşamda olumlu gelişmelere vesile olabilir.

  10. İnanç Gücü: Allah ismi, kişinin inancını güçlendirir. Bu ismin zikredilmesi, kişinin ruhsal olarak güçlü ve dayanıklı olmasına yardımcı olur.

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925 ayar gümüş yüzük
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