Özellikler:

Beden-zihin ikilisini kuvvetlendirici özelliğinin yanı sıra duyarlılık ve anlayışı da arttırır.

Konsantrasyonu artırır.

Sezgi yeteneğini güçlendirir.

Ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara karşı koruyucudur.

İskelet sistemini güçlendirir.

Geçmişteki acıları dindirir ve gerilimleri azaltır.

Hayatı zevkli hale getirerek iş ve evliliklere yeniden başlamayı kolaylaştırır.