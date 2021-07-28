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|Stok Kodu:
|KG0926
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Peridot, Turmalin
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
PERİDOT ( ZEBERCET )
Yunanca “ peridona “ kelimesinden türetilmiş bol veren anlamına gelmektedir. Haçlılar 3500 yıl önce bu taşı Avrupa’ya getirmişlerdir. Osmanlı tarafından kullanılan taşlardan biridir. Ayrıca arapların çokça rağbet ettiği ve korkuları giderdiğine inandıkları bir mineraldir. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde yer bulmuştur. Bugün hâlâ katolik piskoposlar geleneksel olarak saflık sembolü olarak kullanıldığı söylenir. Napolyon sonsuz sevgi ve hayranlığının göstergesi olarak Josephine peridot hediye etmiştir. Antik Çağ’da yaklaşan felaketleri rüyada haber verdiğine inanılırdı.
Peridot Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Zebercet, Olivin
Sertliği : 6,5 - 7
Özgül Ağırlığı : 3.27 - 3.36
Yapısal Görünümü : Prizmatik
Kimyasal Formülü : Mg, Fe2SiO4
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Güneş sinirağı, Kalp
Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Başak, Terazi
Rengi : Parlak sarı-yeşil
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Güney Afrika, Burma, Brezilya, Meksika, Kızıl Deniz(Saint John Adası), Arizona
TURMALİN
Mısırlılar ve Antik çağda izlerine rastlanan bu taş dekoratif amaçlı ve aksesuar olarak kullanılmaktadır.
Turmalin Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Gökkuşağı Taşı
Sertliği : 7 ile 7.5
Özgül Ağırlığı : 3.06
Kimyasal Formülü : Na (Mg, Fe, Li, Al, Mn)3 Al6 (BO3)3 Si6O18 (OH, F)4 + Cr, V, Ca, K
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Kalp, Boğaz
Uyumlu Olduğu Burçlar : Aslan, Terazi, Oğlak, İkizler, Koç, Başak
Rengi : Kırmızı, Mavi, Yeşil, Sarı, Siyah, Bronz, Pembe
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afganistan, Brezilya, Amerika, İtalya, Rusya, Tanzanya, Madagaskar, Ülkemizde: (Yozgat-Sarıkaya, Aydın-Çine, Çanakkale ve Karadeniz Bölgesi)
Siyah turmalin:
Mavi turmalin:
Karpuz turmalin:
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA