Yavuz Sultan Selim'in mühründe “Sultan Selim Şâh, Tevekkeltü alâ Hâlıkî” yazmaktadır. Bu, “Sultan Selim Şah, Yaradan'ıma tevekkül ettim.” anlamına gelir. Bu söz, Yavuz Sultan Selim'in güçlü bir lider olmasının yanı sıra, her zaman Allah'a güvendiğini ve O'na teslim olduğunu da gösterir.

Osmanlı iç hazinesi asırlarca bu mühürle mühürlenmiştir.

Osmanlı döneminde hazinenin kapısında yavuz sultan selim in mührü vardır.



Sultan Selim, hazinenin kapısını mühürledikten sonra, söyle vasiyet etmiştir: "benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i humayun benim mührümle mühürlensin." bu vasiyet tutulmuştur. o tarihten sonra gelen padişahların hiçbiri hazineyi dolduramadığından, hazinenin kapısı daima yavuz'un mührüyle mühürlenmiştir.



Topkapı Sarayı , Atatürk ün emriyle 1924 te müzeye dönüştürülünceye kadar da hazine yavuz un mührüyle mühürlenmiştir.





Siyah akik taşı, genellikle koruyucu ve dengeleyici özellikleriyle bilinen bir yarı değerli taştır. İşte siyah akik taşının çeşitli fiziksel, duygusal ve ruhsal faydaları:



Fiziksel Faydaları:

Ağrı Giderici: Baş ağrısı, eklem ağrıları ve diğer fiziksel ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılır.

Sindirim Sistemi: Sindirim sorunlarını hafifletebilir ve mide rahatsızlıklarına iyi gelebilir.

Detoks Etkisi: Vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olabilir.



Duygusal Faydaları:

Stres ve Anksiyete: Stresi ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olur, zihinsel sakinlik sağlar.

Kendine Güven: Kendine güveni artırabilir ve duygusal dengeyi korumaya yardımcı olabilir.

Negatif Enerjilerden Koruma: Negatif duygulardan arınmayı ve daha pozitif bir ruh hali kazanmayı sağlayabilir.

Sakinlik ve Denge: Duygusal dengeyi sağlar ve kişinin daha sakin hissetmesine yardımcı olur.



Ruhsal Faydaları:

Koruma: Negatif enerjilere ve kötü niyetli ruhlara karşı koruma sağladığına inanılır.

Topraklama: Ruhsal topraklanmayı teşvik eder ve kişinin kendini daha güvende hissetmesini sağlar.

Negatif Enerji Temizliği: Negatif enerjileri temizler ve pozitif enerji akışını artırır.

Meditasyon ve İçsel Farkındalık: Meditasyon sırasında kullanılabilir ve içsel farkındalığı artırabilir.