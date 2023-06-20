Stok Kodu: DUA706 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı Ağırlık: 16,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Günahların Affı İçin Dua Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

İnsan, nefsine yenik düşebilir. Bu sayede bir günaha karışabilir ya da bir hataya kurban gidebilir. Ancak aynı hatayı ya da günahı yeniden işlemesi nefsine atacağı bir kabahat değildir. Yüce Allah, affedici olduğunu defaatle Kur’an-ı Kerim içerisindeki ayetlerde beyan etmiştir. İstemsiz ya da isteyerek, bir şekilde işlenen günah sonucunda insan, Yüce Allah’tan af dileyebilir. O’ndan kendine merhamet eylemesini isteyebilir. Allah’tan af dilemek için söylenebilecek tüm sözler (dualar) Af Duasında özenle bir araya getirilmiştir.



İnsanın yaptığı hata ya da işlediği günah sonucunda ve sonuçlarında affedilmek ya da edilmemek Allah’a kalmıştır. Ancak kutsal kitapta da geçtiği gibi Yüce Allah kendisine hiçbir zaman kul hakkıyla gelmememiz gerektiğini buyurmuştur. Çünkü “Kul Hakkı” iki insan arasında olan bir husumettir. Bu husumet sonucunda hakkı yenen kişinin, karşı tarafı affetmesi ona hakkını helal etmesi gerekmektedir.



Bir günahı işlemeden ya da bir hataya düşmeden önce insan düşünmelidir. Yüce Allah insana akıl, fikir ve özgür irade vermiştir. İnsan aklını, iyiye ve güzele kullanmalı; hem kendisi hem ailesi hem de çevresi ve tüm insanlık adına iyi ve güzel işler yapması gerekmektedir. Ancak her zaman insanı yoldan saptıranlar olacaktır. Nefsine yenik düşüp bir günah işlediğinde ya da bir hata ettiğinde Yüce Allah’tan kendisini affetmesini istemeli ve aynı hataya bir daha asla düşmemelidir. Çünkü tövbe edip af diledikten sonra yapılan aynı hata ya da işlenen aynı günah çok daha ağır cezaları getirecektir.

İslam âlimleri bu ve benzeri âyetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için; işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek, eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek, Allah’tan af dilemek gerekir. Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur.

Hayat devam ettiği müddetçe hatalar da devam edecektir. Dolayısıyla önemli olan her hatadan sonra Rabb’imize dönüp ondan bizi affetmesini dilememizdir. Onun af ve mağfiretine güvenerek rahmetinden ümit kesmemektir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “…Ey kendilerine karşı haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar; çünkü yalnız o, çok bağışlayıcıdır, merhametlidir.” (Zümer, 39/53). Bu ayetler kişinin işlemiş olduğu büyük günahların bile tövbe ettiği takdirde affedilebileceğini müjdelemektedir.

Tövbe etmek için ille de günah işlemiş olmak gerekmez. Çünkü Allah’tan af dilemek, bir ibadet şeklidir. Tövbe etmek de namaz kılmak ve zekât vermek ve dua etmek gibi bir ibadettir. (Tevbe, 9/11)

İnsan olarak bizler ölümün ne zaman ve nerede karşımıza çıkacağını, kıyametin ne zaman kopacağını bilemeyiz. O hâlde bize düşen; tövbede acele etmek ve tövbeyi ertelememektir. Nitekim Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de bizleri şöyle uyarır: “Kötülük işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da ‘Artık tövbe ettim.’ diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerin tövbesi geçersizdir.” (Nisâ, 4/18). Evet, ecelin kollarına düştükten, gerçekleri bütün açıklığı ile gördükten sonra tövbe etmenin bir faydası yoktur. Bu nedenle ibadet bilinciyle tövbe ederek günahlarımızdan pişmanlık duymalı ve Allah’a yönelmeliyiz.



Çünkü;



“… Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.” (Bakara, 2/222).

“Allah Tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” (Furkan, 25/70).

“… Allah’a tövbe eden kurtuluşa erer.” (Nûr, 24/31).

“Tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete gireceklerdir. (Meryem, 19/60).



Yemen Akik Taşı



Yemen akik taşı, yüzyıllardır Yemen'de bulunan bir taş türüdür. Bu taş, kuvars ailesinin bir üyesidir ve mikroskopik kristallerden oluşur. Yemen akik taşı, çeşitli renklerde bulunabilir ve her rengin kendine özgü özellikleri vardır.



Yemen akik taşının faydaları arasında fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen etkileri sayılabilir. Aşağıda Yemen akik taşının bazı özellikleri ve faydaları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz:



Fiziksel sağlık faydaları: Yemen akik taşı, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korur. Ayrıca, metabolizmayı hızlandırarak sindirim sistemini düzenler. Yemen akik taşı, aynı zamanda kemiklerin güçlenmesine ve kasların esnekliğinin artmasına da yardımcı olur.



Zihinsel sağlık faydaları: Yemen akik taşı, zihinsel sağlığı destekleyen birçok fayda sağlar. Bu taş, stres ve endişe gibi duyguların azalmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kendine güveni arttırır ve düşünceleri düzenleyerek odaklanmayı kolaylaştırır. Yemen akik taşı, hayatın zorlu durumlarıyla başa çıkmak için de güçlü bir destek sağlar.



Ruhani faydaları: Yemen akik taşı, mistik özellikleri nedeniyle ruhsal faydalar da sağlar. Bu taş, negatif enerjinin temizlenmesine yardımcı olur ve pozitif enerjiyi arttırır. Aynı zamanda, manevi açıdan da büyük bir koruyucu kalkan görevi görür.



Estetik özellikleri: Yemen akik taşı, güzel bir taş görünümüne sahiptir ve takı yapımında kullanılır. Bu taş, birçok takıda kullanılan bir doğal taş çeşididir ve takıların daha şık ve çekici görünmesini sağlar.



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