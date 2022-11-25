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Yeşil Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Burma İşçilikli Sade Model Yüzük - 1
Yeşil Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Burma İşçilikli Sade Model Yüzük - 2
Yeşil Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Burma İşçilikli Sade Model Yüzük - 3
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Yeşil Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Burma İşçilikli Sade Model Yüzük - 1
Yeşil Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Burma İşçilikli Sade Model Yüzük - 2
Yeşil Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Burma İşçilikli Sade Model Yüzük - 3

Yeşil Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Burma İşçilikli Sade Model Yüzük

Ürün Kodu : OSM1634
Öne Çıkan Bilgiler
Yeşik Akik Taşı Setifikalı ve Ücretsiz Kargo
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Yüzük Ölçümü Nasıl Öğrenebilirim ?
yuzuk_olcu.png (312 KB)
Hediyesi :
2.957,00 TL
Havale Fiyatı : 2.809,15 TL %5  İndirim
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iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1634
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:

Yeşil Akik Taşı

Ağırlık:12,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:

Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Akik Taşı: Faydaları ve Özellikleri

Doğal taşlar, binlerce yıldır insanlar tarafından güzellikleri ve enerjileri nedeniyle kullanılmaktadır. Bunlardan biri de akik taşıdır. Akik taşı, yüzlerce farklı türde bulunabilir ve farklı renklerde olabilir. İnsanlar binlerce yıldır akik taşının birçok faydasından yararlanırlar. Bu yazıda, akik taşının faydalarını ve özelliklerini keşfedeceğiz.

Akik taşı, genellikle koruyucu taş olarak bilinir. Birçok kişi, akik taşının kötü enerjileri engellediğine ve ruhsal dengenizi koruduğuna inanır. Ayrıca, akik taşı, kendinizi ifade etmenize ve cesaretinizi artırmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, insanlar genellikle iş toplantılarına veya önemli konuşmalara girmeden önce akik taşı taşırlar.

Akik taşı ayrıca zihinsel netliği artırmak ve stresi azaltmak için kullanılır. Bu taş, olumsuz düşünceleri ve duyguları uzaklaştırmak için kullanılabilir ve kişinin zihinsel sağlığına olumlu bir etki yapabilir. Ayrıca, akik taşı, fiziksel stresi azaltmak için de kullanılabilir. Bazı insanlar, bu taşı ağrı kesici olarak kullanırlar ve eklem ağrılarını hafifletmek için bile kullanırlar.

Akik taşı, bazı inanışlara göre, kalp, böbrek ve sindirim sistemi sağlığını korumak için de kullanılabilir. Bu taş, kan dolaşımını artırabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Bazı insanlar, akik taşının aynı zamanda kalp rahatsızlıklarını önlediğine ve kalp krizlerine karşı koruduğuna da inanırlar.

Akik taşı, ayrıca, konsantrasyon ve öğrenme becerileri için de faydalıdır. Bu taşı taşıyanlar, zihinlerinin daha keskin ve net olduğunu hissedebilirler. Ayrıca, akik taşı, yaratıcılığı artırabilir ve kişinin hayal gücün

Sonuç olarak, akik taşı, birçok farklı fayda ve özellik sunar. Bu taş, koruyucu, stres azaltıcı, ağrı kesici, sağlık artırıcı, konsantrasyon artırıcı ve yaratıcılık artırıcı özellikleri ile bilinir. Akik taşı, güzel ve benzersiz bir doğal taştır ve birçok insanın hayatında önemli bir rol oynar.



Akik taşının birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Koruyucu özellikleri: Akik taşı, negatif enerjileri uzaklaştırarak kişinin enerji alanını temizler ve korur. Böylece, kişinin zihinsel ve duygusal sağlığına olumlu bir etkisi olur.

Stres azaltıcı: Akik taşı, zihinsel ve fiziksel stresi azaltmak için kullanılabilir. Bu taşı taşıyan kişiler, daha sakin ve huzurlu hissedebilirler

Ağrı kesici: Akik taşı, eklem ağrıları gibi çeşitli ağrıların hafifletilmesinde etkili olabilir.

Sağlık artırıcı: Bazı insanlar, akik taşının sindirim sistemi, böbrekler ve kalp sağlığına olumlu bir etkisi olduğuna inanırlar. Ayrıca, kan dolaşımını artırabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebil

Konsantrasyon artırıcı: Akik taşı, zihinsel netliği artırır ve kişinin konsantrasyonunu geliştirir. Bu nedenle, öğrenme ve çalışma süreçlerinde kullanılabilir.

Yaratıcılık artırıcı: Akik taşı, hayal gücünü canlandırır ve yaratıcılığı artırabilir.

Cesaret verici: Akik taşı, kişinin kendine güvenini artırır ve cesaretlendirir. Bu nedenle, iş toplantıları veya önemli konuşmalar öncesinde kullanılabilir.

Ruhsal denge sağlayıcı: Akik taşı, olumsuz düşünceleri ve duyguları uzaklaştırarak kişinin ruhsal dengesini saglar

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