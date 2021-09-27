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Yeşil Akik Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1279
Öne Çıkan Bilgiler
Yeşil akik taşlı gümüş yüzük modelleri en yeni model seçenekleri ile OSMANLIPAZAR'da uygun fiyatlara sizleri bekliyor
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
2.957,00 TL
2.957,00 TL
Havale Fiyatı : 2.809,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1279
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Yeşil Akik Taşı
Ağırlık:12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


Akik taşı, doğal bir kalsedon çeşididir ve çeşitli renklerde bulunabilir. Her renkteki akik taşının kendine özgü faydaları vardır, ancak genel olarak akik taşının aşağıdaki faydaları vardır:


Zihinsel Netlik ve Odaklanma: Akik taşı, zihinsel netlik, konsantrasyon ve odaklanmayı artırabilir. Zihni sakinleştirir ve stresi azaltarak zihinsel berraklık sağlar. Daha iyi düşünme yeteneği ve karar verme becerisi sunabilir.

Güç ve Cesaret: Akik taşı, içsel gücü artırır ve cesaret verir. Zorluklarla başa çıkmak, güçlü olmak ve kendine güven duymak için kullanılabilir. Motivasyonu artırır ve başarıya yönelik enerjiyi teşvik eder.

Denge ve Harmoni: Akik taşı, enerji merkezlerini dengeler ve beden, zihin ve ruh arasında harmoni sağlar. İçsel dengeyi teşvik eder, duygusal dengesizlikleri azaltır ve sakinlik hissi verir. Özellikle stresli durumlarda denge ve uyum sağlamak için kullanılabilir.

Koruma: Akik taşı, negatif enerjileri bloke ederek ve kötü niyetli etkilerden korunmanıza yardımcı olur. Negatif enerjileri emer ve pozitif enerjiyi çeker. Kişinin aurayı güçlendirir ve negatif etkileri dışarıda tutar.

Fiziksel İyileşme: Akik taşı, fiziksel iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji akışını düzenler ve vücudu dengeye getirir. Vücudun doğal iyileşme süreçlerini hızlandırabilir ve iyileşme sürecinde rahatlama sağlar.

Duygusal Şifalanma: Akik taşı, duygusal şifalanmayı teşvik eder ve olumsuz duyguları dönüştürmeye yardımcı olur. Duygusal dengeyi sağlar, öfke, korku veya endişe gibi duygusal blokajları hafifletebilir. Öz sevgiyi artırır ve içsel huzur hissi verir.

Bağlantı ve Erdem: Akik taşı, doğayla bağlantı kurmayı ve ruhsal gelişimi desteklemeyi teşvik eder. Doğal dünyayla uyum içinde olmayı sağlar ve içsel bilgelikle bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Erdemleri teşvik eder ve spiritüel büyümeyi destekler.
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