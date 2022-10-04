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Yıldız Taşı 14 Ayar Altın Kaplama Gümüş Kolye

Ürün Kodu : OSM1504
Öne Çıkan Bilgiler
Azim ve kararlılığı simgeleyen ve insanın azim duygusunu güçlendirdiği bilinen doğal yıldız taşı, birbirinden farklı özelliklere ve faydalara sahip önemli doğal taşlar arasında yerini alır. İnsan ruhundaki gerginliği tamamen uzaklaştırarak insan ruhunu dinlendiren ve negatif düşüncelerden arındıran yıldız taşını üzerinizde taşımak artık çok kolay. Osmanlı Pazar'da sizler için tüm sertifikalı ürünler uygun fiyatlara...
Hediyesi :
2.311,00 TL
Havale Fiyatı : 2.195,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1504
Metaryel:14 Ayar Altın Kaplama
Boyut:25*25 mm
Kullanılan TAŞ:Yıldız Taşı
Ağırlık:7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Yıldız Taşı

Yıldız Taşı, azim taşı olarak yüzyıllar öncesinden beri takı ve aksesuarlarda ya da saf hali ile kullanılan doğal taştır. Pürüzsüz ve aynı zamanda göz alıcı parıltılı bir yapısı vardır. Bu yapısal özellikleri sayesinde karamsarlığa düşen, azim gücünü kaybeden kişilere o an neşe ve azim aşılar, kararlılık sağlar. Yıldızları andıran göksel parıltılar ise umutsuzluğun her anında insana bir ışık olduğunu anımsatacak kadar etkili ve güçlü parıltılardır.

Metalik parlaklığı ve ışıltılı görüntüsü ile görenlerin hayran olduğu yıldız taşı, aynı zamanda son dönemlerde en çok rağmen gören takı malzemesi haline gelmiştir. Öyle ki; bu taş ile tesbih, küpe, kolye, bileklik gibi birçok farklı tasarımlar üretilmektedir.

Yıldız Taşı Özellikleri

Azim ve kararlılığı simgeleyen ve insanın azim duygusunu güçlendirdiği bilinen doğal yıldız taşı, birbirinden farklı özelliklere ve faydalara sahip önemli doğal taşlar arasında yerini alır. İnsan ruhundaki gerginliği tamamen uzaklaştırarak insan ruhunu dinlendiren ve negatif düşüncelerden arındıran yıldız taşı, aynı zamanda Bu taşı takı ya da boncuk olarak kullanan kişilerin yaratıcılığını arttırarak kişilere ilham verir.

Öğrenme ve konsantrasyon konusunda da etkili olan bu doğal taş, sahip olduğu titreşim ve frekanslar sayesinde kişilerin empati kurma becerisini geliştirir ve böylece insan ilişkilerini daha sağlıklı hale getirir. Sizler de yıldız taşı ile üretilmiş doğal takı modellerine kategorimiz içerisinden hemen göz atabilirsiniz.

Ürün Etiketleri
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yıldız taşı kolye
yıldız taşı
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