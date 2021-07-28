Sultanit (ZULTANİTE)



Zultanit 1980 'ler de bulunan ve yavaş, yavaş popüleritesi artan, son 10 yıldır ise değeri iyice anlaşılan, Dünya da yalnızca ülkemizin Muğla, Milas bölgesinde çıkan mükemmel karaktere sahip Mücevher taşıdır. Zultanit başlıktan da anlaşılacağı üzre, Şaşırtıcı şekilde doğal olarak Renk değiştirme özelliğine sahiptir. Bu özelliği daha değerli olmasına ve rağbet görmesine sebeptir. Mohs sertlik skalasına göre 6,5 -7 sertlik derecesiyle, yüzde yüz doğal haliyle kullanaılabilen nadir bulunan taşlardan biridir. Işığa göre renk değiştiren Zultanite genellikle, Pembe, Yeşil, Kahverengi başta olmak üzre, bir çok rengi görmek mümkün. Güneş ışığına tutulduğunda, parlak Yeşil renkteyken, mum ışığında pembe & mor renge dönüşür.



Yeşilin birçok tonuna, ayrıca şampanya pembesi, sarı, uçuk şeftali rengi ve kızıl olarak farklı ışık kaynakları altında farklı renkler alır. Rusların ünlü taşı Alexandrite taşı ile benzer özelliklere sahip olsa da, Bizim taşımız Zultanit diğer renk değiştiren 5 taştan daha değerli. Çünkü Zultanit onlar gibi iki renge bürünmüyor. Bukalemun gibi hemen her ışığın altında farklı renk alıyor.