Stok Kodu: OSM1636 Metaryel: 14 Ayar Altın Kaplama Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Sedef Taşı Ağırlık: 7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



Sedef taşı, doğal bir maden türüdür ve özellikle mücevher yapımında kullanılır. Sedef taşı, iridescent renkler yansıtan parlak bir yüzeye sahip olan birçok farklı minerale verilen genel bir addır. Bu minerallerin arasında kalsit, aragonit, konhiyolit, kuvars, ve feldispat gibi birçok farklı mineral türü bulunur.



Sedef taşı, özellikle antik dönemlerde çok popülerdi. Antik Yunanistan'da, sedef taşı oyma işleri, süslemeler, ve mücevherler için kullanılmıştı. Aynı zamanda, Mısır'da, sedef taşı, firavunlar için lüks bir süsleme malzemesi olarak kullanılırdı. Roma döneminde ise sedef taşı, mozaiğin yapımında kullanılmıştı. Orta çağda, sedef taşı, İngiltere'de özellikle kilise içi süslemelerinde kullanılm



Sedef taşı, doğal olarak düzgün bir şekle sahip değildir ve işlenmeden önce yuvarlak veya oval şekle sahip kaba bir maden parçasıdır. İşlem sırasında, taş kesilir ve zımpara ile parlatılır. Sonuç olarak, yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olur. Bu işlem, sedef taşının doğal renklerini ve ışıltısını ortaya çıkarır.



Sedef taşı, genellikle mücevher yapımında kullanılan bir malzemedir. Küçük parçalarda kullanıldığında, mücevherlerde ince bir renkli katman veya dekoratif bir unsur olarak kullanılabilir. Ancak büyük parçalar kullanıldığında, sedef taşı, tamamen çarpıcı bir mücevher olarak kullanılabilir.



Sonuç olarak, sedef taşı, doğal bir malzeme olarak antik dönemlerden bu yana insanlar tarafından kullanılmıştır ve hala günümüzde de popüler bir malzeme olarak kalmaktadır. Hem estetik hem de dayanıklılık özellikleri nedeniyle, sedef taşı mücevher yapımında popüler bir seçenek olmaya devam edecektir.





Sedef taşı, doğal bir malzeme olduğundan, birçok sağlık ve wellness faydaları sunar. İşte sedef taşının bazı faydaları:



Stres ve anksiyeteyi azaltır: Sedef taşı, sakinleştirici özellikleri ile bilinir. Doğal bir anti-anksiyete maddesi olarak, sedef taşı, stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.



Odaklanmayı artırır: Sedef taşı, düşünceleri sakinleştirmeye ve zihni odaklamaya yardımcı olabilir. Bu, sedef taşının meditasyon ve yoga gibi zihinsel egzersizlerle birleştirildiğinde özellikle faydalı olabilir



İyileştirici özellikleri vardır: Sedef taşı, antienflamatuar ve ağrı kesici özellikleri nedeniyle, kas ve eklem ağrısı gibi rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olabilir.



Sinir sistemini destekler: Sedef taşı, sinir sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek yüksek bir kalsiyum içeriğine sahiptir. Bu, kemik sağlığına da katkıda bulunabilir.



Ruh halini yükseltir: Sedef taşı, sahip olduğu ışıltılı yüzey ile ruh halini yükseltici bir etki yaratabilir. Bu nedenle, sedef taşı bazı terapistler tarafından depresyon tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.



Negatif enerjiden korur: Sedef taşı, negatif enerjilerden korunmak için kullanılabilen bir taştır. Negatif enerjiyi emebilir ve etrafınızdaki pozitif enerjiyi artırabilir.



Bağışıklık sistemini güçlendirir: Sedef taşı, bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudu hastalıklara karşı daha dayanı



Bu faydaların yanı sıra, sedef taşı, şık bir mücevher olarak da kullanılabilir. Doğal güzelliği ve faydaları nedeniyle, sedef taşı popüler bir seçenek olmaya devam edecektir.