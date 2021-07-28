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925 Ayar Gümüş Doğal Kaplangözlü Taşlı Yüzük

Ürün Kodu : TKB303
Öne Çıkan Bilgiler
925 AYAR GÜMÜŞ ERKEK YÜZÜKleri ister kapıda ödeme isterseniz kredi karti ile alabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.617,00 TL
Havale Fiyatı : 3.436,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:TKB303
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Doğal KAPLANGÖZÜ Taşı
Ağırlık:12,50 Gr. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Doğal Kaplangözü Taşı Olup size Özel bu Modeli internet sitemizden yada  0212 635 35 99  Nolu telefon'dan sipariş verebilirsiniz.



 
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