Kaplangözü Taşı Burgu Motifi 925 Ayar Gümüş Yüzük

Kaplangözü gümüş yüzük modelleri en uygun fiyatlarla osmanlı pazarda !
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|Stok Kodu:
|OSM1883
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Kaplangözü Taşı
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Bazı yüzükler sadece takı değildir. Baktığında bir hikâye anlatır.
İşte bu yüzük de onlardan biri.
Ortasında doğal kaplangözü taşı: Sakin ama tetikte, sessiz ama güçlü.
Yanlarında burgu motifleri: Hayatın iç içe geçmiş, bazen sarpa saran ama hep devam eden yollarını simgeler.
Ve tüm bunların merkezinde sen varsın: Ayakta duran, net düşünen, kolay sarsılmayan biri.
Bu taş boşuna “cesaret taşı” olarak anılmıyor.
Zihnini berraklaştırır, net kararlar almanı kolaylaştırır.
Gözünün önündeki “oyunu” daha net görmeni sağlar.
Endişeyi, kararsızlığı, ertelemeyi azaltır.
İçindeki “yapabilirim” hissini yükseltir.
Ve en önemlisi: Odak verir. Dikkatini dağıtan ne varsa susturur.
Kısacası, bu taş kulağına fısıldamaz, içinden konuşur.
Şov yapmaz, dikkat çeker. Sade ama sıradan değil.
Enerjini dışarıdan almaz, içinden çıkarır.
Konuşmaz ama anlatır. Bazen bir duruş, bazen bir direnç.
Bu yüzük; toplantıya giderken taktığın aksesuar değil. Bu,
"bugün oyunu ben kuruyorum" dediğin günlerin yüzüğü.
Taş: Doğal Kaplangözü (her biri benzersiz damar yapısına sahip)
Gümüş: 925 Ayar, oksitli kaplama ile eskitme görünüm
Motif: El işçiliği burgu kenar desenler
Stil: Erkek (ama kuralları sen koyarsın – unisex kullanıma da açık)
Paket: Özel hediye kutusunda, hazır hediye olmaya
Kendi yolunu çizenler
Sakin görünse de fırtınayı içinde taşıyanlar
Şıklığı şamata ile karıştırmayanlar
Doğal taşların enerjisine inananlar
Ya da sadece “bu yüzükte bir şey var” diyenler…
Bu yüzükle dikkat çekmezsin, fark edilirsin.
İddialı değil... ama etkili.
İçinde taşın enerjisi, dışında senin duruşun var.