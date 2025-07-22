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Kaplangözü Taşı Burgu Motifi 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1883
Öne Çıkan Bilgiler

Kaplangözü gümüş yüzük modelleri en uygun fiyatlarla osmanlı pazarda !

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.099,00 TL
Havale Fiyatı : 2.944,05 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1883
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut:  mm
Kullanılan TAŞ: Kaplangözü Taşı
Ağırlık:  Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.


🐅 Kaplangözü Burgu Yüzük – Gücünü İçinden Alanlar İçin

Bazı yüzükler sadece takı değildir. Baktığında bir hikâye anlatır.
İşte bu yüzük de onlardan biri.

Ortasında doğal kaplangözü taşı: Sakin ama tetikte, sessiz ama güçlü.
Yanlarında burgu motifleri: Hayatın iç içe geçmiş, bazen sarpa saran ama hep devam eden yollarını simgeler.
Ve tüm bunların merkezinde sen varsın: Ayakta duran, net düşünen, kolay sarsılmayan biri.

🐯 Kaplangözü Taşı Ne İşe Yarar?

Bu taş boşuna “cesaret taşı” olarak anılmıyor.

  • Zihnini berraklaştırır, net kararlar almanı kolaylaştırır.

  • Gözünün önündeki “oyunu” daha net görmeni sağlar.

  • Endişeyi, kararsızlığı, ertelemeyi azaltır.

  • İçindeki “yapabilirim” hissini yükseltir.

  • Ve en önemlisi: Odak verir. Dikkatini dağıtan ne varsa susturur.

Kısacası, bu taş kulağına fısıldamaz, içinden konuşur.

🔸 Bu yüzük sana ne sunar?

  • Şov yapmaz, dikkat çeker. Sade ama sıradan değil.

  • Enerjini dışarıdan almaz, içinden çıkarır.

  • Konuşmaz ama anlatır. Bazen bir duruş, bazen bir direnç.

Bu yüzük; toplantıya giderken taktığın aksesuar değil. Bu,
"bugün oyunu ben kuruyorum" dediğin günlerin yüzüğü.

💎 Teknik Detaylar (Sıkıcı ama önemli)

  • Taş: Doğal Kaplangözü (her biri benzersiz damar yapısına sahip)

  • Gümüş: 925 Ayar, oksitli kaplama ile eskitme görünüm

  • Motif: El işçiliği burgu kenar desenler

  • Stil: Erkek (ama kuralları sen koyarsın – unisex kullanıma da açık)

  • Paket: Özel hediye kutusunda, hazır hediye olmaya

🎯 Kimler Takar?

  • Kendi yolunu çizenler

  • Sakin görünse de fırtınayı içinde taşıyanlar

  • Şıklığı şamata ile karıştırmayanlar

  • Doğal taşların enerjisine inananlar

  • Ya da sadece “bu yüzükte bir şey var” diyenler…

🛒 Son Söz

Bu yüzükle dikkat çekmezsin, fark edilirsin.
İddialı değil... ama etkili.
İçinde taşın enerjisi, dışında senin duruşun var.

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