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🌙 Hilal Motifli Yemen Akik Taşı Yüzük – Sessiz Gücün Simgesi

Köklerin toprakta, gözlerin gökte olsun...

Bu yüzük, sadece bir aksesuar değil.

O, medeniyetin sembollerini taşıyan, ruhu olan bir parça.

Ortasında doğanın kendisinden gelen hareli Yemen akik taşı...

Kenarlarında hilal motifleri, gökyüzüne dönük umudun ve kararlılığın simgesi.

Ve tamamı, ustasının elinden çıkmış 925 ayar gümüş.

Her detayıyla "ben buradayım" diyen ama asla bağırmayan bir duruş.

🪬 Yemen Akik Taşının Anlamı ve Faydaları

Yemen akik taşı yüzyıllardır sadece süs için değil, şifa ve denge için de taşınır.

Zihni berraklaştırır, ruhu yatıştırır

Öfke, kaygı, kararsızlık gibi duyguları dengelemeye yardımcı olur

Günlük stresin içini kemirmesine izin vermez; seni topraklar, sabitler

Taşıdığı hareli desenler, yaşamın iniş çıkışlarını hatırlatır ama aynı zamanda: "Hepsi geçer" der

Bazı inançlara göre nazara ve negatif enerjiye karşı koruyucu özelliktedir

Bu taş, “sessiz bir savaşçı” gibidir: İçsel gücünü besler, dışa sızdırmaz.

🌙 Hilal Motifi Ne Anlatır?

Hilal, tarih boyunca yeniden doğuşun, umut ışığının ve manevî gücün sembolü olmuştur.

Bu yüzükteki hilaller, sadece bir süs değil, bir duruşun izidir.

"Ben kendi yolumda yürürüm" diyenlerin simgesi.

💍 Teknik Özellikler

Taş: Doğal Hareli Yemen Akik (her biri benzersiz desenlere sahiptir)

Motif: Kenarlarda Osmanlı tarzı Hilal Motifleri

Gümüş: 925 Ayar – El işçiliğiyle şekillendirilmiş

Kaplama: Oksit (eskitilmiş antik görünüm)

Stil: Erkek / Unisex kullanım için uygundur

Kutu: Özel hediye kutusunda şık gönderim

🎯 Kimler İçin?

Doğal taşların enerjisine inananlar

Ruhunu taşıdığı sembollerle ifade etmek isteyenler

Kalabalıkta görünmek değil, fark edilmek isteyenler

Sadeliğiyle derinlik yaratanlar

🛒 Son Söz:

Bu yüzük; bir takı değil, bir karakter beyanı.

Köklere saygı, ruha huzur, stile güç katan bir sembol.

Yemen akik taşıyla derinleş, hilalle yönünü bul.