Taş: Doğal Hareli Yemen Akik (her biri benzersiz desenlere sahiptir)
Motif: Kenarlarda Osmanlı tarzı Hilal Motifleri
Gümüş: 925 Ayar – El işçiliğiyle şekillendirilmiş
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|Stok Kodu:
|OSM1885
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|18*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Yemen Akik Taşı
|Ağırlık:
|13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dipnot:
Bu yüzük, sadece bir aksesuar değil.
O, medeniyetin sembollerini taşıyan, ruhu olan bir parça.
Ortasında doğanın kendisinden gelen hareli Yemen akik taşı...
Kenarlarında hilal motifleri, gökyüzüne dönük umudun ve kararlılığın simgesi.
Ve tamamı, ustasının elinden çıkmış 925 ayar gümüş.
Her detayıyla "ben buradayım" diyen ama asla bağırmayan bir duruş.
Yemen akik taşı yüzyıllardır sadece süs için değil, şifa ve denge için de taşınır.
Zihni berraklaştırır, ruhu yatıştırır
Öfke, kaygı, kararsızlık gibi duyguları dengelemeye yardımcı olur
Günlük stresin içini kemirmesine izin vermez; seni topraklar, sabitler
Taşıdığı hareli desenler, yaşamın iniş çıkışlarını hatırlatır ama aynı zamanda: "Hepsi geçer" der
Bazı inançlara göre nazara ve negatif enerjiye karşı koruyucu özelliktedir
Bu taş, “sessiz bir savaşçı” gibidir: İçsel gücünü besler, dışa sızdırmaz.
Hilal, tarih boyunca yeniden doğuşun, umut ışığının ve manevî gücün sembolü olmuştur.
Bu yüzükteki hilaller, sadece bir süs değil, bir duruşun izidir.
"Ben kendi yolumda yürürüm" diyenlerin simgesi.
Taş: Doğal Hareli Yemen Akik (her biri benzersiz desenlere sahiptir)
Motif: Kenarlarda Osmanlı tarzı Hilal Motifleri
Gümüş: 925 Ayar – El işçiliğiyle şekillendirilmiş
Kaplama: Oksit (eskitilmiş antik görünüm)
Stil: Erkek / Unisex kullanım için uygundur
Kutu: Özel hediye kutusunda şık gönderim
Doğal taşların enerjisine inananlar
Ruhunu taşıdığı sembollerle ifade etmek isteyenler
Kalabalıkta görünmek değil, fark edilmek isteyenler
Sadeliğiyle derinlik yaratanlar
Bu yüzük; bir takı değil, bir karakter beyanı.
Köklere saygı, ruha huzur, stile güç katan bir sembol.
Yemen akik taşıyla derinleş, hilalle yönünü bul.