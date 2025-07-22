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Hilal Motifli Doğal Hareli Yemen Akik El İşçiliği Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : OSM1885
Öne Çıkan Bilgiler

  • Taş: Doğal Hareli Yemen Akik (her biri benzersiz desenlere sahiptir)

  • Motif: Kenarlarda Osmanlı tarzı Hilal Motifleri

  • Gümüş: 925 Ayar – El işçiliğiyle şekillendirilmiş

Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.971,00 TL
Havale Fiyatı : 3.772,45 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1885
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 18*25 mm
Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı
Ağırlık: 13,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:
     

🌙 Hilal Motifli Yemen Akik Taşı Yüzük – Sessiz Gücün Simgesi

Köklerin toprakta, gözlerin gökte olsun...

Bu yüzük, sadece bir aksesuar değil.
O, medeniyetin sembollerini taşıyan, ruhu olan bir parça.
Ortasında doğanın kendisinden gelen hareli Yemen akik taşı...
Kenarlarında hilal motifleri, gökyüzüne dönük umudun ve kararlılığın simgesi.
Ve tamamı, ustasının elinden çıkmış 925 ayar gümüş.

Her detayıyla "ben buradayım" diyen ama asla bağırmayan bir duruş.

🪬 Yemen Akik Taşının Anlamı ve Faydaları

Yemen akik taşı yüzyıllardır sadece süs için değil, şifa ve denge için de taşınır.

  • Zihni berraklaştırır, ruhu yatıştırır

  • Öfke, kaygı, kararsızlık gibi duyguları dengelemeye yardımcı olur

  • Günlük stresin içini kemirmesine izin vermez; seni topraklar, sabitler

  • Taşıdığı hareli desenler, yaşamın iniş çıkışlarını hatırlatır ama aynı zamanda: "Hepsi geçer" der

  • Bazı inançlara göre nazara ve negatif enerjiye karşı koruyucu özelliktedir

Bu taş, “sessiz bir savaşçı” gibidir: İçsel gücünü besler, dışa sızdırmaz.

🌙 Hilal Motifi Ne Anlatır?

Hilal, tarih boyunca yeniden doğuşun, umut ışığının ve manevî gücün sembolü olmuştur.
Bu yüzükteki hilaller, sadece bir süs değil, bir duruşun izidir.
"Ben kendi yolumda yürürüm" diyenlerin simgesi.

💍 Teknik Özellikler

  • Taş: Doğal Hareli Yemen Akik (her biri benzersiz desenlere sahiptir)

  • Motif: Kenarlarda Osmanlı tarzı Hilal Motifleri

  • Gümüş: 925 Ayar – El işçiliğiyle şekillendirilmiş

  • Kaplama: Oksit (eskitilmiş antik görünüm)

  • Stil: Erkek / Unisex kullanım için uygundur

  • Kutu: Özel hediye kutusunda şık gönderim

🎯 Kimler İçin?

  • Doğal taşların enerjisine inananlar

  • Ruhunu taşıdığı sembollerle ifade etmek isteyenler

  • Kalabalıkta görünmek değil, fark edilmek isteyenler

  • Sadeliğiyle derinlik yaratanlar

🛒 Son Söz:

Bu yüzük; bir takı değil, bir karakter beyanı.
Köklere saygı, ruha huzur, stile güç katan bir sembol.
Yemen akik taşıyla derinleş, hilalle yönünü bul.

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