Stok Kodu: OSM1359 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 7,3 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 117 Gr (+/-1,5) Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: 70 cm Uzunluk



Erkek Kolye ve Zincirleri



Erkek Kolye ve Zincirleri, son dönemlerde erkek takı modasında trend haline gelmiş en özel ve en estetik modellerin başında geliyor. Kategorimiz içerisinde yer alan ürünlerin hepsi kalite standartlarının üzerinde üretilmiş ve hem kaliteli hem de dayanıklı ürünlerdir. Erkeklerin ilgi odağı haline gelen ürünlerimiz, her yaştan erkeğin tarzına ve zevkine hitap edebilen modern ve aynı zamanda otantik ambiyansta ürünlerdir.



Her tarza uyum sağlayan ve her kombin ile bütünlük sağlayan kolye ve zincir modelleri, günümüz erkeklerin zevk ve tarzları göz önünde bulundurularak üretilmiş modellerdir. Her kendinize hem de bir erkeğe alınabilecek en güzel hediyelerdir.

