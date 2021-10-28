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925 Ayar Gümüş Erkek Arnavut Zinciri Kolye

Ürün Kodu : OSM1359
Öne Çıkan Bilgiler
Gümüş zincir modelleri, gümüş takılar içerisinde hiç kuşkusuz en çok tercih edilen ürün gruplarından birisidir. Arnavut zincir modelleri gerek fiyatları gerek kalitesi bakımından erkek takı sevenlerin gözdesiyken bizler de sizin için en ağır ve kalın zinciri ürettik. Üstelik uygun fiyatlı ödeme seçenekleri ile...
Hediyesi :
27.893,00 TL
Havale Fiyatı : 26.498,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1359
Metaryel:925 Ayar Gümüş 
Boyut:7,3 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:117 Gr (+/-1,5) 
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:70 cm Uzunluk


Erkek Kolye ve Zincirleri

Erkek Kolye ve Zincirleri, son dönemlerde erkek takı modasında trend haline gelmiş en özel ve en estetik modellerin başında geliyor. Kategorimiz içerisinde yer alan ürünlerin hepsi kalite standartlarının üzerinde üretilmiş ve hem kaliteli hem de dayanıklı ürünlerdir. Erkeklerin ilgi odağı haline gelen ürünlerimiz, her yaştan erkeğin tarzına ve zevkine hitap edebilen modern ve aynı zamanda otantik ambiyansta ürünlerdir.

Her tarza uyum sağlayan ve her kombin ile bütünlük sağlayan kolye ve zincir modelleri, günümüz erkeklerin zevk ve tarzları göz önünde bulundurularak üretilmiş modellerdir. Her kendinize hem de bir erkeğe alınabilecek en güzel hediyelerdir.

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