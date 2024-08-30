Stok Kodu: OSM1820 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Akik Taşı Ağırlık: 14,2 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.





Akik Taşı



Akik Taşı, dünya genelinde en çok bilinen ve aynı zamanda bulması son derece kolay olan doğal taşların başında gelir. Yaygın faydaları ile bilinen akik taşının sağlığa birçok faydası vardır. Sertlik derecesi 6 ila 7 arasında olan bu doğal taş, sert bir yapıya sahip olduğundan işlenmesi zor olduğu söylense de günümüzde birçok takı ve aksesuar ürününde yaygın olarak tercih edilen bir üründür.



Mavi, beyaz, yeşil, pembe, kırmızı ve kahverengi gibi doğal renklerde bulunur. Işığı geçiren saydam ya da yarı saydam bir yapısı olduğundan görünümü de son derece estetik ve şıktır. İnsan ruhuna faydaları ile bilinmekle birlikte özellikle strese karşı savaşan etkili bir taştır.



Akik Taşının Kullanıldığı Alanlar



Şüphesiz ki; günümüzde birçok doğal taş gibi akik taşı da kadın ve erkekler için tasarlanan takı ve aksesuar modellerinde tercih edilen taşlardır. Şık ve estetik bir görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda stresi ve kötü enerjiyi yok eden bu doğal taş, geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Kadın ve erkekler için tasarlanan bileklik, kolye ve yüzük gibi takılarda yaygın olarak kullanılır. Kendisine has renkleri ve saydamlığı sayesinde takı modellerinin yanı sıra aynı zamanda masa üstü isimlik tasarımlarında el kazması tekniği ile kullanılmaktadır. Tüm bu özellikleri sayesinde akik taşı, hem faydaları hem de şıklığı ile kullanılabilecek ve hediye olarak tercih edilebilecek anlamlı alternatiflerdir.



Teşkilat-ı Mahsusa

Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı İmparatorluğu döneminde I. Dünya Savaşı sırasında kurulan gizli bir istihbarat ve özel harekât örgütüdür. 1913 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden olan Enver Paşa tarafından kurulmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa'nın amacı, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş esnasında ve sonrasında iç ve dış tehditlere karşı korunmasını sağlamak, düşman ülkelerde gizli operasyonlar düzenlemek ve Müslüman toplulukları Osmanlı'ya destek olmaları için teşvik etmekti.

Örgüt, çeşitli sabotajlar, propaganda faaliyetleri, suikastler ve gerilla savaşları gibi görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda, Osmanlı'nın güney ve doğu cephelerinde yerel halklarla işbirliği yaparak İngiliz ve Fransız sömürgelerine karşı direniş hareketlerini desteklemiştir.

Teşkilat-ı Mahsusa, özellikle Ortadoğu ve Balkanlar'da etkin olmuş, ancak savaşın ardından Osmanlı'nın yenilgisiyle birlikte dağıtılmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreçte, istihbarat ve askeri organizasyon bakımından önemli bir miras bırakmış ve bazı üyeleri, Cumhuriyet döneminde Milli Mücadele'ye katılmıştır.

Teşkilat-ı Mahsusa Yüzüğü Nedir?

Teşkilat-ı Mahsusa yüzüğü, Osmanlı İmparatorluğu'nun gizli istihbarat ve özel harekât teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'ya mensup kişilerin taktığı, sembolik bir anlam taşıyan yüzüktür. Bu yüzük, teşkilat üyeleri arasında bir aidiyet ve kimlik simgesi olarak kullanılmıştır. Yüzüğün üzerinde genellikle teşkilatın simgesi, Osmanlı tuğrası, Arap harfleriyle yazılmış ifadeler veya İslami semboller yer alırdı.

Teşkilat-ı Mahsusa yüzüğü, üyelerin birbirlerini tanımasını sağlamak ve teşkilata olan bağlılıklarını göstermek amacıyla kullanılmıştır. Bugün bu yüzükler, tarih meraklıları, koleksiyoncular ve Osmanlı tarihine ilgi duyanlar için özel bir anlam taşır. Orijinal yüzükler nadir olup, antikacılarda veya özel koleksiyonlarda bulunabilir. Bunun yanı sıra, modern taklitleri veya temsili modelleri de piyasada bulunabilir.