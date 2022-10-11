Stok Kodu: OSM1542 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Klips Boyut: 9*9 mm Kullanılan TAŞ: Aleksandrit Taşı Ağırlık: 27 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Aleksandrit, Krizoberil taşının değerli ve pahalı alt türlerindendir. İlk bulunduğunda renginden dolayı zümrüt sanılmıştır. Ancak incelendiğinde farklı bir taş olduğu anlaşılmıştır. Zümrüt kadar değerli olamayışının sebebi, kesimi veya parlatılması sırasında çok fazla döküntü oluşmasıdır.



Güçlü bir renk değiştirme özelliğine sahiptir. Güneş ışığında rengi pembeyken, kristallerin içindeki krom metalinin ve demirin etkisiyle mum, elektrik gibi yapay ışık altında çok çabuk morumsu, kırmızımsı ve çilek kırmızısı renge bürünür.



Büyük oranda Urallarda çıkarılmaktadır. Sertliğinden ve rüzgâr ile yağmura karşı koyabilme özelliğinden dolayı Aleksandrit bazen bölgesel tabakalarda da görülebilir. Bu bölgeler daha çok havanın etkisiyle olduğu yerden kopmuş ve nehirlerle taşınmış kayalardan meydana gelir.



Çok az bulunduğundan, gerçeğinden zorlukla ayırt edilebilen ve doğal Aleksandrit ile aynı kimyasal bileşim ve kristal yapıya sahip sentetik imitasyonu yapılmaktadır, ancak maliyeti yüksektir. Gerçek (doğal) Aleksandrit bulmak zordur.





YARARLARI

Aleksandrit, ışık tayfındaki çeşitli parçaları (ultraviyole, kozmik ışınlar) filtre edebilme özelliğiyle tehlikeli ışınlardan koruma görevini üstlenir.

Merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarını giderir.

Yetenekleri geliştirir.

Kasları, kas hücrelerini yeniler.

Lösemiyi (kan kanserini) ve / veya kan kanserinin sebep olduğu çeşitli acıları iyileştiren taş olarak bilinir.

(Bu amaçla inciyle birlikte kullanılması daha yararlıdır.)

Toprak enerjisiyle uyum geliştirir.

Hayatımızdaki değişimlere uyum sağlamaya yardım eder.

Duyuların, özellikle dokunma duyusunun işlevini artırır.

Zihin (akıl) ve duygular arasında denge sağlar.

Salgı bezleri (hormonal sistem) ve sinir sistemi için yararlıdır.

Bedenimizdeki eril ve dişil enerji arasında denge ve uyum sağlar.

İç ve dış organların kendisini yenilemesine yardım eder.

Protein sindirimine yardım eder.

Duyguları dengeler ve dengeli şekilde ifade edilmesini sağlar.

Yaşama sevinci, mutluluk, keyif, ruhsal sevgi verir.

Erbezi (testis) için yararlıdır.

Lenf bezi (akkan düğümü) hastalıklarının ve şişliklerinin tedavisine yardım eder.

Dalak ve pankreas problemlerinin tedavisine yardım eder.

Özsaygı geliştirir.