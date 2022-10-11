 x
İletişim
E-Ticaret Sektöründe 15 Yıllık Tecrübe
Kargo Takip
Menü
Favorilerim
Kargo Takip
Giriş Yap
Kayıt Ol
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Yeni
Aleksandrit Doğal Taşlı Dizi Kolye Gümüş Klipsli - 1
Aleksandrit Doğal Taşlı Dizi Kolye Gümüş Klipsli - 2
Aleksandrit Doğal Taşlı Dizi Kolye Gümüş Klipsli - 3
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Aleksandrit Doğal Taşlı Dizi Kolye Gümüş Klipsli - 1
Aleksandrit Doğal Taşlı Dizi Kolye Gümüş Klipsli - 2
Aleksandrit Doğal Taşlı Dizi Kolye Gümüş Klipsli - 3

Aleksandrit Doğal Taşlı Dizi Kolye Gümüş Klipsli

Ürün Kodu : OSM1542
Öne Çıkan Bilgiler
Lösemiyi (kan kanserini) ve / veya kan kanserinin sebep olduğu çeşitli acıları iyileştiren taş olarak bilinir. Bu amaçla inciyle birlikte kullanılması daha yararlıdır. Aleksansrit taşı dizi kolyeler en uygun fiyatlara Osmanlı Pazar'da...
Hediyesi :
3.922,00 TL
Havale Fiyatı : 3.725,90 TL %5  İndirim
Favorilerim Fiyat Alarmı
WHATSAPP SİPARİŞ HATTI

Tükendi

Gelince Haber Ver
iko.png (119 KB)
kapıda ödeme.png (83 KB)
kargo.png (62 KB)
sertifika.png (62 KB)
Stok Kodu:OSM1542
Metaryel:925 Ayar Gümüş Klips
Boyut:9*9 mm
Kullanılan TAŞ:

Aleksandrit Taşı

Ağırlık:27 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Aleksandrit, Krizoberil taşının değerli ve pahalı alt türlerindendir. İlk bulunduğunda renginden dolayı zümrüt sanılmıştır. Ancak incelendiğinde farklı bir taş olduğu anlaşılmıştır. Zümrüt kadar değerli olamayışının sebebi, kesimi veya parlatılması sırasında çok fazla döküntü oluşmasıdır.

Güçlü bir renk değiştirme özelliğine sahiptir. Güneş ışığında rengi pembeyken, kristallerin içindeki krom metalinin ve demirin etkisiyle mum, elektrik gibi yapay ışık altında çok çabuk morumsu, kırmızımsı ve çilek kırmızısı renge bürünür.

Büyük oranda Urallarda çıkarılmaktadır. Sertliğinden ve rüzgâr ile yağmura karşı koyabilme özelliğinden dolayı Aleksandrit bazen bölgesel tabakalarda da görülebilir. Bu bölgeler daha çok havanın etkisiyle olduğu yerden kopmuş ve nehirlerle taşınmış kayalardan meydana gelir.

Çok az bulunduğundan, gerçeğinden zorlukla ayırt edilebilen ve doğal Aleksandrit ile aynı kimyasal bileşim ve kristal yapıya sahip sentetik imitasyonu yapılmaktadır, ancak maliyeti yüksektir. Gerçek (doğal) Aleksandrit bulmak zordur.


YARARLARI
Aleksandrit, ışık tayfındaki çeşitli parçaları (ultraviyole, kozmik ışınlar) filtre edebilme özelliğiyle tehlikeli ışınlardan koruma görevini üstlenir.
Merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarını giderir.
Yetenekleri geliştirir.
Kasları, kas hücrelerini yeniler.
Lösemiyi (kan kanserini) ve / veya kan kanserinin sebep olduğu çeşitli acıları iyileştiren taş olarak bilinir.
(Bu amaçla inciyle birlikte kullanılması daha yararlıdır.)
Toprak enerjisiyle uyum geliştirir.
Hayatımızdaki değişimlere uyum sağlamaya yardım eder.
Duyuların, özellikle dokunma duyusunun işlevini artırır.
Zihin (akıl) ve duygular arasında denge sağlar.
Salgı bezleri (hormonal sistem) ve sinir sistemi için yararlıdır.
Bedenimizdeki eril ve dişil enerji arasında denge ve uyum sağlar.
İç ve dış organların kendisini yenilemesine yardım eder.
Protein sindirimine yardım eder.
Duyguları dengeler ve dengeli şekilde ifade edilmesini sağlar.
Yaşama sevinci, mutluluk, keyif, ruhsal sevgi verir.
Erbezi (testis) için yararlıdır.
Lenf bezi (akkan düğümü) hastalıklarının ve şişliklerinin tedavisine yardım eder.
Dalak ve pankreas problemlerinin tedavisine yardım eder.
Özsaygı geliştirir.

Ürün Etiketleri
dizi kolye
doğal taşlı kolye
Benzer Ürünler
Osmanlı Pazar Blog
son blog yazılarımızı burada görebilirsiniz
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları
Tesbih Bakımı Nasıl Yapılır? Uzun Ömürlü Kullanım İçin İpuçları

27 Mayıs 2025
İncile
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?
Gümüş Neden Kararır, Kararma Nasıl Önlenir?

27 Mayıs 2025
İncile
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları
Doğal Taş Nasıl Arındırılır? Enerjiyi Temizlemenin Doğal Yolları

27 Mayıs 2025
İncile
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Ateş Kehribar Nedir, Özellikleri Nelerdir?

27 Mayıs 2025
İncile
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Alyans Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

27 Mayıs 2025
İncile
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu
Terazi Burcu ve Doğal Taşların Uyumu

21 Mayıs 2025
İncile
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması
Kova Burcu ve Doğal Taşların Gücü: Özgürlüğün Enerjiyle Buluşması

21 Mayıs 2025
İncile
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği
İkizler Burcu ve Doğal Taşların Dengeleyici Rehberliği

21 Mayıs 2025
İncile
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.