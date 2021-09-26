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Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Minimal Doğal Lapis Lazuli Taşı Yüzük

Ürün Kodu : OSM1236
Öne Çıkan Bilgiler
Renginden dolayı özellikle gece taşı olarak bilinen Lapis lazuli taşı,  mavimsi tonlarını lazuritten, kimi kısımlarında yer alan altın sarısı rengini piritten, kimi bölümlerinde yer alan beyazımsı renklerini kalsitten almaktadır. Bu kadar özel ve değerli olan bu taşı Osmanlıpazar olarak yüzük haline getirdik. En değerli Altın Kaplama Lapis Lazuli yüzükler Osmanlıpazar'da sizin için uygun fiyatlara...
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
2.330,00 TL
2.330,00 TL
Havale Fiyatı : 2.213,50 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1236
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:5-6 mm
Kullanılan TAŞ:Lapis Lazuli Taşı
Ağırlık:5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Lapis Lazuli Taşı

Lapis Lazuli Taşı, kategorimiz içerisinden alabileceğiniz hem şık hem de sağlıklı olan doğal taşlardan bir tanesidir. Saymakla bitmeyen faydaları ve şık görünümü ile dikkat çeken bu doğal taş, farklı takı ve aksesuarların tasarımında sık sık kullanılan bir üründür. “Mavi Taş” olarak ifade edilmekle birlikte aynı zamanda gök taşı ya da gece taşı olarak da bilinir.

Göz alıcı rengi ve güçlü etkisi ile kadın ve erkekler tarafından sevilen bir taş olan lapis lazuli taşı, mineral bakımından son derece zengin olmakla birlikte aynı zamanda bir kaya taşıdır. Doğada mavi ve tonları ile sık sık bulunsa da aynı zamanda nadiren sarı ve beyaz tonlarında da görülmesi mümkündür.

Lapis Lazuli Taşı Faydaları

 Şık görünümü ve göz alıcı renkleri ile göze çarpan lapis lazuli taşı, aynı zamanda insan vücuduna ve psikolojine sağladığı faydalarla da dikkat çeken bir taştır. Tansiyon ve tiroid bezlerine iyi gelirken aynı zamanda kemik ağrılarını gidererek kemikleri güçlendirir. Çocuklarda solunum bozukluğu ve korkularının giderilmesinde de etkili olduğu bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda depresyona olumlu etki sağlar ve ilham verici bir taş olarak yaratıcılığınızı büyük oranda arttırır. Eğer konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız bu taş ile odaklanma ve konsantrasyon sorunlarınıza kesin çözüm bulabilirsiniz. Yüzük, küpe ve kolye gibi tasarımlarda kullanılan bu taş ile tamamen doğal olarak üretilmiş tüm tasarımlara kategorimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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