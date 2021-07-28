OPAL Doğal Taşı

FİZİKSEL ETKİLERİ

Böbrek ve kan hastalıkları için yararlıdır.

Ateş opali cinsel organlara uygulanarak üretkenlik arttırabilir.

Karaciğeri güçlendirir, hepatite karşı korur.

Alkol kullanımından doğan karaciğer rahatsızlıklarında faydalı olur.

Hormonal dengesizlikten kaynaklanan kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Göz sağlığını korur, görme yeteneğini arttırır,göz hastalıklarına tedavisinde yardımcı olur.

RUHSAL ETKİLERİ

Önsezi yeteneğini güçlendirir. Öfke ve kızgınlığı yok eder. Kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Kişiye, kendini ifade edebilmesi için gereksinim duyduğu içsel gücü ve yürekliliği sağlar. Kişiyi, özgürlüğünü kısıtlayan yanlış inançlarından kurtarır.Özgürlük ve bağımsızlık taşıdır,kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Güven veren ve negatif duyguları emen bir taştır.