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Altın Kaplama SARI OPAL Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük

Ürün Kodu : KG0568
Öne Çıkan Bilgiler
Piyasada nadir bulunan %100 Otantik Tasarım Orjinal OPAL Taşlı yüzükleri sınırlı sayılarda stoklardadır. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine özel ve tamamı EL YAPIMI.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
3.182,00 TL
Havale Fiyatı : 3.022,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KG0568
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Sarı Opal Taşı
Ağırlık:6,20 gr(+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Görselde ki Ürünle Size Gelen Ürün Arasında ki Boy ve Renk Değişikliği Gösterebilir.

OPAL Doğal Taşı
FİZİKSEL ETKİLERİ
  • Böbrek ve kan hastalıkları için yararlıdır.
  • Ateş opali cinsel organlara uygulanarak üretkenlik arttırabilir.
  • Karaciğeri güçlendirir, hepatite karşı korur.
  • Alkol kullanımından doğan karaciğer rahatsızlıklarında faydalı olur.
  • Hormonal dengesizlikten kaynaklanan kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Göz sağlığını korur, görme yeteneğini arttırır,göz hastalıklarına tedavisinde yardımcı olur. 
RUHSAL ETKİLERİ
Önsezi yeteneğini güçlendirir. Öfke ve kızgınlığı yok eder. Kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Kişiye, kendini ifade edebilmesi için gereksinim duyduğu içsel gücü ve yürekliliği sağlar. Kişiyi, özgürlüğünü kısıtlayan yanlış inançlarından kurtarır.Özgürlük ve bağımsızlık taşıdır,kişisel bağımsızlık ve özgürlüğünüzü bulmanıza yardım eder ve sizi bu yönde yüreklendirir.Güven veren ve negatif duyguları emen bir taştır.
Ürün Etiketleri
opal bayan yüzük
bayan opal yüzükleri
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