Stok Kodu: OSM1541 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Klips Boyut: 9*9 mm Kullanılan TAŞ: Amazoit Taşı Ağırlık: 28 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü Özellikler:

Amazonit Taşı



Amazonit Taşı, hem görünümü hem de rengi ile nehre benzemektedir. Amazonit taşı ise Brezilya’da bulunan Amazon nehrinden gelmektedir. Amazonit taşının anlamı cesarettir. Oldukça güçlü bir enerjisi olan Amazonit taşının tüm özellikleri Amazon kadınlarının gücüne ve cesaretine benzetilmektedir.



Amazonit taşının tarihine bakıldığında 4000 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle renginden dolayı yüksek bir enerjisi olduğuna inanılan Amazonit taşı eski dönemlerde hem gücün hem de zenginliğin bir göstergesi olarak kullanılmaktaydı. Amazonit taşının ayrıca şifalandırıcı bir etkisi de vardır. Bunun için Mezopotomya ve Mısır medeniyetlerinde kralların asalarında ve çeşitli eşyalarında da Amazonit taşı sıklıkla tercih edilmekteydi.



Amazonit Taşı Özellikleri



Doğada büyük kütleler halinde görülebilen Amazonit taşı küçük prizmalar şeklinde de olabilmektedir.

Genellikle rengi turkuaz tonlarında olmakla birlikte yeşil ve mavi tonları ağırlıklı da olabilmektedir.

Doğada yer alan Amazonit taşı saydam veya yarı saydam bir yapıya sahiptir.

Amazonit taşının içerisinde bileşenlere bakıldığında potasyum, silisyum, oksijen ve alüminyum gibi maddelerin bulunduğu görülmektedir.

Amazonit taşı genel olarak yarı değerli taşlar grubunda yer alsa da doğada oldukça az bulunmasından dolayı değerli bir taş çeşidi olduğu da kabul edilmektedir.

Pek çok ülkede bulunan Amazonit taşı genel olarak Madagaskar, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde daha yoğun olarak bulunmaktadır.

Isıya dayanıklılık açısından diğer taşlara nazaran daha dayanıksız bir yapıya sahiptir.