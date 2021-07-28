Ashab-ı Kehf Nedir?

Ashabı-ı Kehf kelime anlamı olarak mağara insanı ya da kitabe halkı olarak kabul edilmektedir. İsimleri unutulan ve öldükleri zannedilen gençlerin yıllar hatta yüzyıllar sonra ortaya çıkmasından bahsedilmektedir. Her ne kadar kıssa ve efsane olarak bazı kaynaklarda değerlendirmeye alınsa da Kuran-ı Kerim'de bizzat geçen bir olaydır. Bu sebeple Müslümanların kesin olarak inanıp iman ettiği bir kıssadır. Ashab-ı Kehf Kuran-ı Kerim'in 18. ayeti olan Kehf Suresinde anlatılmaktadır.

Ashab-ı Kehf Kimdir?

Roma askeri valisi tarafından inançlarından dolayı öldürülmek isteyen bir grup mümin gence Ashab-ı Kehf adı verilmiştir. Mağara insanı, kitabe halkı gibi anlamlar taşımaktadır. Bu gençler öldükten sonra dirilme inancını simgeleyen gençler olarak bilinmektedir. Roma döneminde insanlar putlara tapmakta, kendi şekillendirdikleri putları ibadethanelerinde sergileyerek tapmaktadırlar. Bu gençler ise tek tanrı inancını benimsemiş ve putlara tapmayı aşikar bir şekilde reddetmişlerdir. Bu durum ceza almalarına sebep olmuş ve haklarında ölüm fermanı çıkmıştır. Ancak mümin gençler uzun yıllar kaldıkları mağarada Allah tarafından korunarak saklanmıştır.

Ashab-ı Kehf İsimleri Nelerdir?

Ashabı Kehf, yüzyıllardan beri anlatılan tarihi bir olaydır. Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresi 25. ayette anlatıldığına göre yüz yıllar sürdüğü görülmektedir. Ayette şu şekilde geçmektedir: "Onlar mağaralarında dokuz fazlasıyla üç yüz yıl kaldılar. " (el-Kehf,18/25).Bu gençlerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı rivayetlere göre yedi kişi oldukları söylenmektedir.

Bu kişiler: Yemliha, Mekselina, Mesina, Mernuş, Debernuş, Sezanuş, Kafetatayyuş olarak anılmaktadır. Yanlarında bir de köpekleri bulunmaktadır. Bu köpeğe ise Kıtmir ismi verilmektedir. Bu sebeple Kıtmir ismi koruyucu anlamında kullanılmaktadır. İsimleri tam olarak bilinmeyen bu kişiler ve köpekleri farklı inançlar ve dinlerde farklı şekillerde anlatılmaya devam etmektedir