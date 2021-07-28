TOPAZ

Topaz sarı, kırmızı, pembe, mavi veya kahverenginin çeşitli tonlarında doğada bulunabilen, ısıya dayanıklılığı oldukça yüksek bir mineraldir. Topaz özellikle güneş ışığına maruz kaldığında renk değişimi yaşayabilir. Bu sebeple de eski çağlarda ortamın enerjisini hissedebildiğine inanılmış, konuşan taş olarak anılmıştır. Mısır hanedanlığı döneminde yaygın olarak kullanılan Sarı renkli Topaz baş tanrıları RA’ nın simgesi sayılırdı. Romalılar devrinde ise yine

’ ın göz alıcı Sarı rengi onu Güneş tanrısı ile bütünleştirmiştir. Eski Ahit’te de bahsi geçen

12 farklı İsrail kabilesinin üzerine adının yazılacağı kutsal şehre açılan kapılardan birinin üzerindeki taştır.