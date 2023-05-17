TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|DUA632
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|25*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Ceyt Taşı
|Ağırlık:
|8,4 GR. (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
|
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Tövbe İstiğfar Duası
|Hazırlanış Süresi:
|
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
|
NOT: Kişiye özel isteğe göre dua ve ayetler el yazısı ile yazılır.
|Dip Not:
|
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Rabbimiz pişmanlık duyan hiçbir kuluna kapıyı örtmemiştir! İnsan hata yapar, günah işler çünkü onun fıtratındandır. Eğer bir insan Allah’a yönelirse, Rabbi'ne dönerse, Yüce Mevla da ona döner. Allah’tan ancak ve ancak kafir olanlar ümidini keser. İnsan, hem büyük günahlardan hem de küçük günahlardan pişmanlık duyacak. Peygamberler dahi tevbe etmişlerdir. Tövbe, Allah’a yönelmek demektir, pişmanlıktır, nedamet duymaktır. Yapılan hataları terk etmektir. İşlenilen günahları bırakmaktır. Terk edilen kapıya yeniden gelmektir. Rabbimiz tövbe kapısını her daim açık tutmaktadır.
Ceyd Taşı
Ceyd Taşı, farklı sertlik derecelerine sahip olan hefrit ve jadet taşlarının birleşimi ile oluşturulmuş taşlardır. Saadet ve fazilet getirdiğine inanılan doğal taş, aynı zamanda ruhsal hastalıklara karşı etkili bir tedavi edici özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzde piyasada ceyd taşının fazlaısyla sahte modelleri bulunmaktadır. Bu nedenle de bu taşı kullanmak istiyorsanız en doğru ve güvenilir adreslerden tercih etmeniz en doğrusu olacaktır.
Kategorimiz içerisinde ceyd taşı ile el işçiliği üretimi olan tesbih, kolye, yüzük ve bileklik birçok model yer almaktadır. Modellerin her birisi özel tasarım olmakla birlikte aynı zamanda tamamen orijinal ve %100 doğal ceyd taşından üretilmiş modellerdir. Kategoriyi inceleyerek siz de hemen bu eşsiz güzellikteki modelleri inceleyebilirsiniz.
Ceyd Taşı Faydaları Saymakla Bitmiyor
Gevşetici enerjisi sayesinde ruhsal sıkıntı ve sorunları ortadan kaldıran ceyd taşı, ayrıca hücrelerinizi yeniler ve hem daha sağlıklı hem de daha uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Böbrek ve mesane işlevlerini yerine getirmesinde son derece etkili bir doğal taştır.
Ruhsal hastalıkların tedavisinde doğal etkiye sahip olmakla birlikte aynı zamanda iç organların hastalıklarının tedavisinde de son derece fayda sağlamaktadır. Sizler de ceyd taşının estetik görünümünden ve faydalarından yararlanarak tarzınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız kendiniz ve değer verdiğiniz insanlar için en şık modelleri seçerek tüm gözleri tarzınız ile üzerinize çekebilirsiniz.