Stok Kodu: OSM1579 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 15*20 mm Kullanılan TAŞ: Florit Taşı Ağırlık: 11,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Florit Taşı



Florit taşı canlı gök kuşağı renklerine sahiptir. Florit taşı içeriğinde florin ve kalsiyum florür bulunmaktadır. Farklı mineraller üzerinde oluşmuş ve zengin renklere sahiptir. Diğer taşlar ile karşılaştırıldığında daha narindir.





Faydaları



-Kişilerin daha mutlu ve daha pozitif olmalarını sağlamaktadır.



- İnsanların karmaşık düşüncelere sahip olması durumunda kişilerde doğru karar verme yetisi sağlar.



- Sezgi güçlerini oldukça etkin bir hale getirir.



- İnsan vücudunda bulunan boyun bölümünde tutulma olduğu zaman odaklama imkanı sağlar ve yetersiz beslenme hissini ortadan yok eder.

- Konsantrasyonu sağlayarak zihni açar.



- Kişilerde analitik güçleri arttırıcı bir etkisi bulunur.



- Pek çok kişide baş ağrılarının giderildiği bilinmektedir.



- Enerji verir ve böylece yatıştırıcı ve huzur verici bir etkiye sahiptir.

