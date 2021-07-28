Kültür İncisi Nedir?

İnci, deniz kökenli bir organizma olan molüsk (istiridye diye bilinen yumuşakça) içinde doğal bir şekilde oluşan değerli bir taştır. Doğal inci çok nadir bulunur.

Bu kristalize element inciye eşi bulunmaz renk ve görkemli parlaklığını vererek kabuğu oluşturmaya yardımcı olur. İstiridye, bu maddeye karşı, sanki içine bir kum tanesi girmiş gibi reaksiyon göstererek, çekirdeğin üzerini inci anası ile kaplamaya başlar. Bu işlem bir hayli uzun süreceğinden, bir yılsonunda çekirdeğin üzeri ortalama 0.15 milimetre sedefle kaplanmış olur. Güney denizlerinde ve Burma'daki çiftliklerde üretilen incilerin yıllık kaplanma hızı 1,5 milimetreye ulaşabilmektedir. . Eğer istiridyenin içinde çok sayıdaçıkarsa bunlar gerçek inci kadar değerli değildir. Fakat bunların doğal mı yoksa değimli sadece deneyimli kişiler tarafından ayırt edebilir.