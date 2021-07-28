Ametist Taşının Bedene Faydaları Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır.
Yoğunlaşma için en ideal taşlardandır. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürür. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir.
- Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insanın üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır.
- Ametist Taşı Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır.
- Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar ve olumsuzluklardan korur.
- Özellikle düşman tavırlı insanların arasında bulunacağınız zamanlarda bu taşı üzerinizde bulundurmaya gayret edin.
- Böylece sadece pozitif enerji alacağınızdan emin olabilirsiniz.
- Enerjisi huzur vericidir. Yaydığı enerji doğrudan sinir sistemini etkiler.
- Fazla çalışmaktan ve stresten kaynaklanan zihinsel yorgunluğu giderir.
Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. Kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.
Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirdiği söylenir.
Ametist Taş
ları ile İlgili Özel Bilgiler Taşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak temizleyin. Daha sonra standart temizleme yöntemiyle kullanmaya devam edebilirsiniz. (Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulur.)
TOPAZ TAŞ
Pek çok rengi mevcuttur. Bunu en çok etkileyen şey ise çıkartıldığı bölgedir. Başlıca renkleri beyaz,gri,mavi, sarı topaz, turuncu, kahverengi, kırmızı yada renksiz
olabilmektedir. Renksiz topaz ağırlık bakımından da elmasla aynı ağırlıkta olduğundan karıştırılabilmektedir. Bu benzerlik ancak Mohs ölçeğiyle ayırt edilebilir. Taşın rengi çoğunlukla değişkendir ve güneş ışığında rengini kaybedebilir. Örneğin Sibirya’nın kahverengi topazı güneş ışığında beyazlaşır. 18.yüzyılda ilk defa bir kuyumcu Brezilya topazının hafifçe ısıtıldığında pembeleştiğini bulmuştur ve bu metod yaygınlaşmıştır. Bu tarz yanık topazlara genellikle Brezilya yakutu denir ve nadir bulunan tabii kırmızı topaz aynı isimle anılır. Bu taşın sağlıksız insanları sağlığına kavuşturduğu, onlara cesaret verdiği bilinmektedir. Çok güzel ve nadir bulunan taşlardan olan Topaz
, özellikle mücevher takı yapımında kullanılır. Doğal ve muhteşem ışığıyla göz kamaştırıcı bir taştır.
- Özellikle sarı topaz ve turuncu topaz en değerli çeşitleridir.
- Mavi topaz ise en yaygın kullanılan topaz çeşididir.
- Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.
- Bugün dünya yüzünde en değerli Topaz’ların çıkarıldığı ülke Brezilya’dır.
Topaz kristalleri genelde dörtgen şeklinde olup, elmasla aynı ağırlığa sahip yegane doğal değerli bir taştır. Şeffaf Topaz kimi zaman elmastan ayırt edilemez.
Topaz’ın bilinen faydaları;
- Genel olarak önemli bir bedensel ve ruhsal iyileştiricidir. Özellikle saydam Topaz, ruhsal gelişim sağlar.
- Göz hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.
- Zihin açıklığı verir, muhakeme gücünü artırır, birdenbire ortaya çıkan tehlikeli veya zor durumlarda, kişiye bu durumla başa çıkabilecek akıl, sezgi gücü ve cesareti verir.
- Zalimlerin zulmünden, kötü karakterli kişilerin kötülüğünden koruduğuna inanılır.
- Zekâ ve yetenekleri geliştirir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Göz hastalıkları ve salgın hastalıklara iyi gelir.
Sertlik Derecesi : 8
Burçlar :
- Boğa,
- İkizler,
- Aslan,
- Terazi,
- Yay
Çakralar : Kök, Güneş sinirağı, Boğaz, Taç