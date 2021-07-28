MERCAN TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Mercan Taşının Vücuda Yararları Nelerdir ?

Diğer İsimleri :

Mercan Taşı, Hayat Ağacı, Koral, Coralle



Sertliği :

3 – 4



Özgül Ağırlığı :

2,68



Kimyalsal Grubu :

Organik bileşikler



Yapısal Görünümü :

Opak



Parlaklığı :

Camsı, mat



Kimyalsal Formülü :

CaCO3



Uyumlu Olduğu Unsur :

Ateş, su



Uyumlu Olduğu Şakra :

Kök, alt karın, güneş sinir ağı



Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Avustralya kıyıları, Batı Hint Adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Sicilya, İspanya, Japonya kıyıları ve Büyük Okyanus

Yapısal Özellikleri

Mercan, Kuran-ı Kerim’de sözü edilen sınırlı sayıdaki nesnelerden biridir. Rahman süresinde, inci ile birlikte de anılır ve Allah (c.c.)’ın önemli nimetlerinden biridir. Organik bir taştır. İlkel organizmalar olan mercan poliplerinin kireçleşmiş iskeletlerinden oluşur. Kireç karbonatı, magnezyum florüt ve kalsiyumdan oluşmaktadır.

Mercan

ın kimyasal bileşiminde kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat ve eser miktarda bazı organik maddeler bulunur. Parlatıldığında cama benzer bir görünüşe bürünür. Mücevher ticaretinde, kırmızı, pembe ve beyaz

mercan

lar en gözde olanlardır.

Mercan ısıya, asitlere ve sıcak eriyiklere karşı duyarlıdır ve üzerinizde taşıdığınızda rengi solabilir.

Mercan

standart parlatma aygıtlarından çok testere, bıçak ve eğe ile işlenir. Caam plastik ve başka minerallerden yapılmış taklitleri vardır.

Mercan

su dibinin ağ ile taranmasıyla bulunur.

Doğal mercan

, tahıl veya ahşap görünümünde ve sertliğindedir. Doğal mercanın ilk ayırıcı özelliği rengi ile pütürlü ve lekeli olmasıdır. Pütürsüzleri ya düzeltilmiştir yada sahtedir. Rengi aşırı belirgin olanları boyalı, hiç lekesi olmayanlarında büyük olasılıkla sahtedir. En değerlisi kırmızı

mercan

dır. Denizlerin akciğeri olarak kabul edilir.