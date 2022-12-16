Stok Kodu: OSM1656 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Siyah Yıldız Taşı Ağırlık: 7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



Yıldız Taşı



Yıldız Taşı, azim taşı olarak yüzyıllar öncesinden beri takı ve aksesuarlarda ya da saf hali ile kullanılan doğal taştır. Pürüzsüz ve aynı zamanda göz alıcı parıltılı bir yapısı vardır. Bu yapısal özellikleri sayesinde karamsarlığa düşen, azim gücünü kaybeden kişilere o an neşe ve azim aşılar, kararlılık sağlar. Yıldızları andıran göksel parıltılar ise umutsuzluğun her anında insana bir ışık olduğunu anımsatacak kadar etkili ve güçlü parıltılardır.



Metalik parlaklığı ve ışıltılı görüntüsü ile görenlerin hayran olduğu yıldız taşı, aynı zamanda son dönemlerde en çok rağmen gören takı malzemesi haline gelmiştir. Öyle ki; bu taş ile tesbih, küpe, kolye, bileklik gibi birçok farklı tasarımlar üretilmektedir.



Yıldız Taşı Özellikleri



Azim ve kararlılığı simgeleyen ve insanın azim duygusunu güçlendirdiği bilinen doğal yıldız taşı, birbirinden farklı özelliklere ve faydalara sahip önemli doğal taşlar arasında yerini alır. İnsan ruhundaki gerginliği tamamen uzaklaştırarak insan ruhunu dinlendiren ve negatif düşüncelerden arındıran yıldız taşı, aynı zamanda Bu taşı takı ya da boncuk olarak kullanan kişilerin yaratıcılığını arttırarak kişilere ilham verir.



Öğrenme ve konsantrasyon konusunda da etkili olan bu doğal taş, sahip olduğu titreşim ve frekanslar sayesinde kişilerin empati kurma becerisini geliştirir ve böylece insan ilişkilerini daha sağlıklı hale getirir. Sizler de yıldız taşı ile üretilmiş doğal takı modellerine kategorimiz içerisinden hemen göz atabilirsiniz.