Etkisi yavaş, ama yoğun ve güçlüdür.Sabırla kullanılmalıdır. Özellikle yoğunlaşmada kullanılabilecek en iyi taştır. Zihnin gereksiz seslerini susturarak, gerekli olan sükuneti ve iç huzur ulaşmanızı sağlar.
Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, yeni satın aldığınız birkristali kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek negatif enerjilerden arındırın.
Kristaller onun enerjisine alışkın olmayanlarda ilk başlarda baş ağrısına sebep olabilir. Böyle bir durumda kristalinizi zaman zaman çıkarın. Ancak enerjisine alıştığınızda sürekli olarak takmaya devam edebilirsiniz.Nötrlediğiniz bir taşa başka birinin dokunmasına izin vermeyin. Zira bu taşa onun enerjisinin geçmesine neden olacaktır.
Dumanlı KuvarsTaşınızı toplayacağı negatif enerjilerden arındırmak için; ilk iki hafta kullanımda her gün suyun altında tutarak veya toprakta bir süre bekleterek temizleyin.(Yaklaşık 2-3 haftada bir suyun altında tutulmalıdır).
Dumanlı Kuvars'ın Vücuda Faydaları
Kuvars kristali ile bir arada kullanıldığında, kişiye amaçlarını ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlayacak olan gerekli pozitif enerjiyi sağlardumanlı kuvars taşı.
Özellikle el ve ayak rahatsızlıklarında etkilidir.
Kramplara karşı etkilidir.
Sinir sistemine iyi gelir, sinirleri güçlendirir.
Güven duygusu oluşturup, yeni deneyimlere açık olunmasını sağlar.
İletişim bozukluklarına karşı etkilidir.
Kişinin Yaşanılan ana odaklanmasını sağlar.
Negatif enerjinin dönüştürülmesinde etkilidir.
Sinirsel gerginliğe ve panik atak hastalığına iyi gelir.