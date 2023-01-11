Stok Kodu: DUA519 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 6,3 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Ya Azim Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Azîm; büyük, yüce, ulu demektir. Allah Teâlâ, zât ve sıfatları bakımından en büyüktür.





Ya Azim İsminin Faziletleri



YA-AZİM; ismini,şartlarına uygun bir şekilde her gün sabah namazından sonra (1024) defa zikredenler huzur ve mutluluk,yüksek makam ve mevki,şan-şöhret elde ederler.Kısa zamanda emsalleri arasında fark edilir hale gelirler.Herkes tarafından sevilir ve sayılırlar.

Bir hastaya (1010) kere okunsa eceli gelmemişse şifa bulur.

Usülüne uygun zikredenleri Cenab-ı Hak,korkup çekindiği şeylerden koruyup kurtarır,umdukalrına ihsan eder.

Her sabah devamlı olarak(120) defa “YA AZİM” isimini zikreden,halk arasında itibar görür.herkes tarafından sevilir ve sayılır.Bütüm insanların nazarında önemli ve kıymetli bir insan haline gelir.

Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmagında taşıyam ve devamlı olarak bu mübarek ismi zikreden kimsenin istediği şeyleri Allah verir.Kadri kymetli olur.