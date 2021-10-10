Stok Kodu: DUA363 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 17*23 mm Kullanılan TAŞ: Yemen Akik Taşı Ağırlık: 14,5 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerif "YÂ ALLAH’ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ" Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.









Yâ Allâhul-mahmûdü fî külli fiâlihî yâ Allâh.







ÜÇÜNCÜ İSM-İ ŞERIF'İN BAZI HAVASSI

1) Sühreverdi (Rahimehullah)m beyanı vechi le: her kim abdestli bir şekilde temiz elbiseler giyinmiş olarak cuma günü namazdan önce tenlha bir yerde bu isın-i şerifi iki yüz defa gizlice okursa isteği ne olursa olsun kendisi için kolayca hasıl olur. Tabiplerin ilaç yapmaktan aciz kaldıkları hasta da bu minval üzere ism-i şerifi tilavet etse eceli gelmediyse mutlaka iyileşir.

2) Her kim cuma günü gusül abdesti alıp temiz elbiseler giyinerek namaza gider ve namazdan sonra tenha bir yerde oturarak bu ism-i şerıfi tam bir ihlas ve düzgün niyet ile iki yüz kere okursa güneşin gökten inmesini yahut şimşeği ve rüzgarı durdurmayı istese bile Allah 'ın izniyle muradı hasıl olur. Ancak bu tasarruf için sağlam bir inanç ve kalbinde 'Müslümanlara karşı kin ve nefret bulunmaması gerekir. Özellikle okuma esnasında kalbini Allah-ıı Te'ala'dan gayri her şeyden boş tutup bütünüyle bu ismin sahibine bağlanması gerekir, aksi takdirde abes ile iştigalden ileri geçmez.

3) Her kim kırk gün müddetince her gün bu ism-i şerıfi dört bin dört yüz kırk dört kere okuduktan sonraki cuma gününde öğlen vakti gusül abdesti alarak, buhur yakarak, cuma namazı için mescide yönelir de cumanın akabinde bu ism-i şerifi huzur-u kalp ile iki yüz kere okursa Allah-u Te'ala kalbinin hastalığını sıhhata tebdil eder ve o kişiye manevi yolda Hakk Te'ala ya tam bir teveccüh hasıl olur. Bu kişi Allah-u Te'ala 'nın her şeye gücü yeten bir hazır ve nazır olduğu itikadı ile, kalbini boş düşüncelerden, kinden, ha­setten, gıybetten koruyarak ve kalp aynasını ğillu ğişden arındırarak bu vazifeyi yaparsa Allah-u Te'ala olmayacağı düşünülen her şeyi kendisi için oldurur.

4) Her kim herkesin kendisini sevmesini ve övmesini murad ediyorsa, bu ismi şerifi her gün on bin kere. her gece de on bin kere olmak suretiyle hiç ara vermeden tevatür ve tevali üzere elli gün ve elli gece okumaya devam etmelidiır. Dua sahibi olan kişi, bu ism-i şerifleri kitaptan okumakla kalanlar değildir, gerçek dua sahibi, duanın sırları ve esmanın acayiplikleri kalbinin levhalarında nakşolunan kişidir ki bu makamda olan birinin duası daha duaya başlamasıyla birlikte sona ermeden kabule şayan olur. Duası kabul olan kişi manevi yola yabancı olan ecnebilere: "Bu iş benim duam ile hasıl oldu" diye söylememelidir ki, gerçek dua ehlinden olabilsin de, dua nemmamlarından olmasın.



Çünkü insanların çoğu kendini beğenerek güya keramet fezasında koşturmuşlardır fakat niyetleri doğru olmadığı için dua sahralarında helak olmuşlar, kendileri doğru yoldan saptıkları gibi birçoklarını da saptırmışlardır.



Bu dualarla meşgul olan kişinin Allah için halis ve muhlis olması gerekir ki dünya ahiret meramına ulaşabilsin. Dua ve zikirlere devam eden kişi birçok manevi haller, acayiplikler ve ervahın eşkalinin zuhuru gibi garipliklerle karşılaşsa da böyle azıcık sermayelere aldanma­malıdır. Bilakis Kur'an-ı Mecid'de "Gözü kaymadı ve kalbi (Allah-u Te'ala'yı aramanın dışına )taşmadı" Necm Suresi 17, Kavl-i şerifiylemcthedilen Sultanü 'I-cnbiya,Burhanü' l-esfiya Ahmed-i Mücteba, Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi Ve sellem )uymalıdır.

5) Bu ism-i şerifin bir hassası da şudur ki; Bir kimsenin Allah katında yahut yaratıklardan biri nezdinde bir haceti olsa fakat bunun husfılu zora girse, kişi o işinin görülmesi için ne kadar çabalasa da bir türlü muradma eremese, bu kişi cuma günü guslederek, en güzel ve en değerli elbisesini giyinip mescide gelerek bu hacetinin görülmesi niyetiyle bu ism-i şefıfi iki bin defa okusa, o isteği hiç olmayacak bir iş de olsa Allah-u Te'ala bu ism-i şerıfin bereketiyle o hacetini yerine getirir.



6) Her kim bu ism-i şerifi kırmızı akik taşının yüzük taşı üzerine nakşeder de o yüzüğü sağ elinin en küçük parmağına takar ve onunla hangi muradına yönelirse biiznillahi Te'ala işleri kolaylıkla görülür.

7) Her kim bu ism-i şerfi ayrı ayrı harfler halinde beyaz bir bez üzerine yazıp da onu sargı şeklinde yaparak başma dolarsa Alllih-u Teala onu her türlü istenmedik kötü şeyden himaye eder.



8) Bu ism-i şerifi çok zikreden kişiyi Allah-u Te'ala kutublardan yapar, kendisinden hicabı (manevi perdeleri) kaldırır. Bu isim kutubların ve seçkin velilerin virdi olan celali bir isimdir. Çünkü Zat ismidir ..



9') Bir kimse doktorların çare bulamayacağı bir derde düşse, bu ism-i şerifi yedi gün okumaya devam etse ya da suyu kendisine içirilse Allah-u Te'ala ona hastalığından şifa verir.

Yemen Akik Taşı

Yemek Akik Taşı; doğal taşlar arasında yer alan şık dış görünümü ve sağlıklı oluşu ile bilinen ve rağbet gören taşlardan birisidir. Takı ve aksesuarlar, hem kadınlar hem de erkekler için günümüzde vazgeçilmez unsurlar olmakla birlikte aynı zamanda sürekli değişen bir modaya sahiptir. Özellikle doğal taşlar, takı modasında sürekli kullanılan ev eskimemekle birlikte takı modasına yeni soluk kazandıran öğelerdir.

Takı ve aksesuar üretiminde yaygın olarak kullanılan değerli doğal taşlardan birisi de yemen akik taşıdır. Osmanlı döneminin tüm yankılarını üzerinde taşıyan yemen akik taşı ile günümüzde de Osmanlı esintilerini taşıyan birçok takı ve aksesuar üretimi yapılır. Kategorimizde de bu taş ile üretilmiş birçok farklı modeller vardır. Hemen kategorimizi inceleyerek tüm yemek akik doğal tasarım modellerini inceleyebilirsiniz.

Yemen Akik Taşı Özellikleri

Kişiler arasındaki iletişimi olumlu yöne çekerek çevrenizdeki insanlar ile olumlu ilişkiler kurmanızı sağlayan etkili ve doğal taştır. Enerjisi ve gücü yüksek bir doğal taş olan yemek akik taşı, özellikle bireysel iletişim sürecinizi daha olumlu hale getirir.

Ağrıların tedavisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen doğal taş, aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıklarına karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Hemen kategorimizdeki yemen akik takı ve aksesuar modellerini inceleyerek kendinize ya da sevdiklerinize unutulmaz hediyeler alarak sevginizi en özel şekilde gösterebilirsiniz.