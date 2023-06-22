Stok Kodu: OSM1713 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 20*20 mm Kullanılan TAŞ: Kaplangözü Taşı Ağırlık: 14,9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Kaplan Gözü Taşı



Kaplan Gözü Taşı, günümüzde hem kadınlar hem de erkekler için takı ve aksesuarlarda kullanılan nezih ve şık doğal taşların başında gelir. Göz alıcı şekli ve rengi ile kadın ve erkekler için ya da unisex takı modelleri için tercih edilen taşlardan birisidir. Estetik şıklığının yanı sıra insan psikolojisine ve vücuduna birçok faydası vardır. Tüm bu özellikleri ile özellikle takı severlerin gözlerini üzerine çekmeyi başarmıştır.



Doğal taşlar arasında en değerli taşların başında gelen kaplan gözü taşı, günümüzde piyasada sahtesi çok fazla olan doğal taşlardan da birisidir. Ancak taşın doğal mı yoksa sahte mi olduğunu anlamak son derece kolaydır. Gerçek taşlar kırıldığında içi de tıpkı dışı ile aynı renktedir. Sahte taşların ise genelde için beyaz ve renksizdir.



%100 Doğal ve Şık Modeller



Kategorimiz içinde yer alan kaplan gözü taşı ile üretilmiş birçok takı ve aksesuar modeli yer almaktadır. Üretim sırasında özenli el işçiliğinin yanı sıra %100 doğal taşlar kullanılmıştır. Depresyon, baş ağrısı, mide hastalıkları, enerji düşüklüğü, negatif enerji, astım ve sindirim sistemi gibi hastalıklara sağladığı olumlu etkiler son derece fazladır.



Estetik görünümünün yanı sıra son derece sağlıklı olan bu taşlar ile üretilmiş kategorimizde kolye, yüzük, bileklik ve erkeklerin vazgeçemediği tesbih takı ve aksesuarlar yer almaktadır. Hemen kategoriye göz atarak siz de kendiniz ve sevdikleriniz için hemen en şık ve en sağlıklı tercihleri yapabilirsiniz.

Kalem İşi Yüzükler

Kalem İşi Yüzükler, erkeklerde takı ve aksesuar denildiğinde akla ilk gelen aksesuarlardır. Her zaman bir tarzı olan ve kombinlerini en şık şekilde tamamlamak isteyen erkeklerin hep ilk tercihi olan tüm modelleri bu kategorimiz içerisinde bulabilirsiniz. Erzurum el işçiliği ile usta ellerden çıkan modeller, eşi ve benzeri olmayan estetik değeri yüksek ve şık modellerdir.

Erkekler için takı ve aksesuar çeşitleri sınırlı olsa da bu modeller, erkeklerin tarzına bambaşka bir kava katan özel tasarım ürünlerdir. Ayrıca bu ürünlerin kalem işi ile özel olarak üretilmesi de erkekler için önemli ürün özelliklerinin başında gelir.



Özel Tasarım Kalem İşi Yüzükler

Erkek yüzük kategorisi içinde yer alan kalem işi yüzükler, erkekler tarafından şüphesiz en çok tercih edilen en şık modellerdir. Modeller, hem kendiniz hem de sizin için değeri olan erkekler için seçebileceğiniz modeller, güvencemiz ile sizlere özenle ve gururla sunuluyor. Erkeklere alınabilecek en şık ve en eşsiz hediyelerin başında ise bu modeller geliyor.

Erkeklerin hem özel günlerinde hem de günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri bu modelleri eşinize, babanıza, kardeşinize ya da değer verdiğiniz başka tanıdıklarınıza alarak onlara sizin için ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bir kez daha ifade edebilirsiniz. Modeller kusursuz bir şıklığa sahip olurken aynı zamanda bütçenizi zorlamayacak derecede ekonomik ürünlerdir. Bu sayede rahatlıkla alarak kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.