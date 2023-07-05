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Fosilli Damla Kehribar Taşı 925 Ayar Gümüş Minimal Kolye

Ürün Kodu : OSM1729
Öne Çıkan Bilgiler
Ağaç reçinelerinden oluşan Fosilli Kehribar taşı en değerli taşlar arasında gösterilmektedir. Bizler de bu değerli taştan eşsiz bir kolye tasarımı yaptık. Sade ve şık!
Hediyesi :
2.002,00 TL
Havale Fiyatı : 1.901,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1729
Metaryel:
Boyut:15*20 mm
Kullanılan TAŞ:Fosilli Damla Kehribar Taşı
Ağırlık:6,4 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Doğal taşlar birebir aynısı olmaz içindeki fosiller, damarlar gibi küçük değişiklikler olabilir.

KEHRİBAR

Asya, Afrika ve Avrupa’da kullanılan ilk taştır. Antik Roma’da ilaç olarak kullanıldı. Calistratus ünlü hekim kehribarın deliliği önlediğini kaydediyordu. Bal ile kullanıldığı takdirde boğaz, kulak ve göz hastalıklarını, su ile karıştırıldığında ise mide hastalıklarını tedavi ettiğini belirtiyordu. Romalı köylü kadınlar bezelerin şişmesi ve boğaz ağrısına karşı takı olarak kullanmışlardı. İranlı İbn-i Sina pek çok hastalık için kehribarı çare olarak gösterdi. Asya “ sarı şurup” adını verdikleri iksiri sakinleştirici olarak kullandı. Ortaçağda kehribar boncuklar kullanıldı. Sarı yağ, sarı balsam, sarı özü simyacı tariflerinin kayıtları mevcuttur. Dünya savaşı zamanında Litvanya ve Rusya’da dadılar bebeklerde kullandı. İkinci Dünya Savaşında Almanya’da diş çıkaran bebeklerde kullanıldı. Bilim adamlarının da ilgisini çeken araştırmalara konu olmuş bir taştır.

Kehribar Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Kehribar, İsviçre Taşı, Amber, Reçine Taşı

Sertliği : 2,5

Özgül Ağırlığı : 1,05 - 1,15

Kimyasal Grubu : Organik Metaryal (Çam Reçinesi Fosili)

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam, opak

Parlaklığı : Reçine

Kimyasal Formülü : Genel olarak; C,H,O.

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Tüm şakralar

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Boğa, Aslan, Terazi, Kova.

Rengi : Portakalımsı sarı, kırmızımsı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Baltık Denizi, Burma, Lübnan, Sicilya, Meksika, Romanya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Atlantik

  •          Deri hastalıklarını tedavi eder.
  •          Kolye olarak kullanıldığında astım ve alerjik solunum rahatsızlıklarını tedavi eder.
  •          Sakinleştirici ve yatıştırıcı enerjisi vardır.
  •          Düşünce berraklığı sağlar.
  •          Zor durumda tarafsız ve gerçekçi kalmayı sağlar.
  •          Elektromanyetik alanlara karşı etkilidir.
  •          Kesik, yara iyileştirir.
  •          Arkadaş edinmek için faydalıdır.
  •          Baş, boyun ve boğaz çevresi için ağrı kesicidir.
  •          Vücudun sağlıklı olmasını sağlar.
  •          Kehribar ile vücuda masaj yapılması faydalıdır.
  •          Yaraları sarmak veya sıvı olarak antibiyotik olarak kullanılmıştır.
  •          Alerji, astım, artrit, alzheimer, kanser, sindirim sistemi bozuklukları, kalp krizi ve kalp yetmezliği, diyabet, MS için kullanılır.

Fosilli damla kehribar, doğal kehribarın özel bir türüdür. Kehribar, fosilleşmiş reçine olarak bilinen bir organik taştır. Fosilli damla kehribar, içerisinde eski böcek, bitki parçaları veya diğer küçük organizmaların fosillerini barındırır. Bu fosiller, milyonlarca yıl öncesine ait olabilir ve kehribarın tarihi ve estetik değerini artırır.

Fosilli damla kehribarın bazı özellikleri ve faydaları şunlar olabilir:

Estetik değer: Fosilli damla kehribar, içerdiği fosillerle benzersiz ve çekici bir görünüm sunar. Doğal desenleri ve renkleri, takı yapımında veya dekoratif amaçlarla kullanıldığında estetik açıdan dikkat çekici olabilir.

Tarihi değer: Fosilli damla kehribar, milyonlarca yıl öncesine ait fosillerin korunmuş hali olduğu için tarihi bir değere sahiptir. Bu, arkeolojik ve paleontolojik araştırmalarda kullanılabilir ve koleksiyoncular için özel bir öneme sahip olabilir.

Doğal şifa ve enerji: Kehribar, bazı kişiler tarafından doğal bir şifa taşı olarak kabul edilir. Fosilli damla kehribarın içerdiği fosiller, taşın enerjik özelliklerine ek olarak, bazı kişilerde pozitif etkiler sağlayabileceği düşünülen ek özellikler sunabilir.

Spiritüel bağlantı: Bazı kültürlerde kehribar, spiritüel ve zihinsel açıdan bir bağlantıyı temsil edebilir. Fosilli damla kehribarın içerdiği fosiller, doğa ile tarih arasında bir köprü olarak algılanabilir ve kullanıcının geçmişe, doğaya veya evrensel enerjiye bağlanmasına yardımcı olabilir.
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