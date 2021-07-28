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|Stok Kodu:
|DUA325
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Opal Taşı
|Ağırlık:
|16 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hicr Suresi 16.ayet
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.
|Dipnot:
Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
10 Yıllık Tecrübe ile Yaptığımız Ürünler Referansımızdır!
OPAL
Opal Taşı Genel Özellikleri
Opal taşı Sanskritçe olan kıymetli taş anlamına gelmekte olan "Upala" sözcüğünden alınmıştır. Yer altında sürekli bir hareket halinde olan sıcak suların, kayaların oluşturduğu boşluklarda çökmesi ve yerleşmesi sebebi ile oluşur. Etrafındaki kayalardan mineral emerek gelişimini sürdürür. Bu sebebiyle ismi "ıslak kuvars" olarak ta anılmaktadır. Güneş ışınların ısısını emerek bünyesinde tutabilir. Avucunuza aldığınızda vücut ısınız ile renk değiştirebilen nadir taşlar arasındadır. İçerisinde tamamen gökkuşağı renklerini taşır fakat sıralı değil karmaşık haldedir.
Diğer İsimleri : Opalite, Gökkuşağı Taşı, Panzehir Taşı, Yetenek Taşı
Sertliği : 6 - 6.5
Özgül Ağırlığı : 1.9 - 2.3
Kimyasal Grubu : Slikat
Yapısal Görünümü : Saydam ve yarı saydam
Parlaklığı : Camsı
Kimyasal Formülü : SiO2nH2O
Alt Türleri : Hayalit, ateş opal
Uyumlu Olduğu Burçlar: Akrep, Yay, Balık
Rengi : Ateş Kırmızısı, renksiz, beyaz, pembe, mavi ve karışık gökkuşağı
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Afrika, Meksika, Peru, Macaristan ve AvustralyaDeğişim süreçlerinde uyum sağlamayı kolaylaştırır.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA