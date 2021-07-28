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Hz. Allah Vefki Gümüş Kolye

Ürün Kodu : DUA328
Öne Çıkan Bilgiler
Hz. Allah Vefki Gümüş Kolye. Tamamen el kazıma sanatı ile yapılan bu ürün en uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. en yeni modeller Osmanlıpazar da !
Hediyesi :
2.449,00 TL
Havale Fiyatı : 2.326,55 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA328
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:25 mm
Kullanılan TAŞ:Yeşim Taşı
Ağırlık:10 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:Hz.Allah Vefki
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

10 Yıllık Tecrübe ile Yaptığımız Ürünler Referansımızdır!

YEŞİM

 Yeşim taşı çinliler tarafından önem verilen taşlardandır. Bilgelik, merhamet, adalet, tevazu ve cesareti temsil eder. Çinliler tarafından kelebek şekli verilmiş yeşim taşları sevgi çekmek için kullanılırdı. Yüzyıllar boyunca Asya felsefesinin bir parçası olmuştur.

Yeşim Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Yeşim Taşı, Jadeit, Nefrit

Sertliği : 6.5 - 7

Özgül Ağırlığı : 3.2 - 3.3

Kimyasal Formülü : (Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2)

Uyumlu Olduğu Element : Toprak, Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Kalp, Üçüncü Göz

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Başak, Terazi ve İkizler

Rengi : Yeşil, sarı, beyaz, kahverengi, siyah, kırmızı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Guetamala, Myanmar, Rusya ve Amerika, Çin, Yeni Zelanda, Meksika, Türkistan

  •          Sakinlik, denge ve sabır sağlar.
  •          Öğrenme kolaylığı sağlar.
  •          Sara hastalığına karşı faydalıdır.
  •          Böbrek, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi için faydalıdır.
  •          Kalp sağlığı için kullanılır.
  •          Mücadele kabiliyetini artırarak hayata karşı güçlü olmayı sağlar.
  •          İş hayatında başarılı olmayı sağlar.
  •          Açık kalpli ve dürüst olmayı sağlar.
  •          “ Koşulsuz sevgi “ ve karşılıksız sevmeyi sağlar.
  •          İletişim yeteneğini artırarak konuşma kabiliyetini geliştirir.
  •          Akciğerlerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
  •          Evlilik ve akrabalık bağlarını güçlendirir.
  •          Beden, ruh ve zihin dengesini sağlar.

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

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