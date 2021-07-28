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Gerçek Yemen Akik Taşlı Yüzük Üzerinde İsmi Azam Hatemi Elde Kazıma İşçiliği

Ürün Kodu : DUA320
Öne Çıkan Bilgiler
Gerçek Yemen Akik Taşlı Yüzük Üzerinde İsmi Azam Hatemi Elde Kazıma İşçiliği .orjinal yemen akik taş üzerine el oyma sanatı olarak işlenmiştir.üzerinde ismi azam hayır hatemi yazmaktadır
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
Hediyesi :
4.469,00 TL
Havale Fiyatı : 4.245,55 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:DUA320
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:18*23 mm
Kullanılan TAŞ:Yemen Akik Taşı
Ağırlık:16,8 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:İsmi Azam Hatemi
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ürünler tamamen elde kazıma yöntemi ile yapılmaktadır.

Dipnot:

Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

E- Ticaret Sektöründe 10 Yıllık Tecrübe Referansımızdır!

İsmi Azam Hayır Hatemi

Celcelûtiye, Süryanîce "bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (S.A.V.) Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azâm'ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (R.A.) tarafından Celcelûtiye vefki adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryanî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah'ın rahmetine vesile olması hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür.
Allah'ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah'a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelendiğine dair kaynaklar bulunmaktadır.
Celcelutiye vefki çok tesirli bir vefktir. Söz konusu bu vefk gümüş veya altın üzerine yazılır. (kolye yada plaka veya yüzük olabilir.)
Celcelutiye vefkini ve çeşitli vefk örneklerini, Topkapı Sarayı’nda sergilenen Osmanlı padişahlarına ait tılsımlı gömleklerin üzerinde de görmek mümkündür.
Celcelutiye vefki çok tesirli bir vefktir.
Cevşenü’ül-Kebir nasıl ki korunma kanalı ise, Celcelutiye de ilim ve şifa kanalıdır. İlim, özgünlük ve yetkinlik yoludur. Bu mânâ, Hz. Muhammed’e (asm) Cebrail vesilesiyle inmiştir ve belli sırlara binaen Adem’in(as) lisanı üzere nazmedilmiştir.
İmam-ı Buni, İmam-ı Gazali, Said Nursi, Ahmedi Gümüşhanevi, Cafer es Sadık, Muhammed el Bakır, Zeynel Abidin gibi bir çok alim, Celcelutiye’nin bir çok boyutları açtığını, derin ilimlerin ve etki alanlarının olduğunu anlatmış ve ve bu sırlı dua ile ilgili eserler yazmışlardır. Sırlara vakıf olan bu alimlerin ittifak ettikleri üzere, bu duanın içinde Allah’ın en büyük İsm-i Azâm’ının bulunduğu muhakkaktır.
Celcelutiye,dünya ve ahirette faydalı olacak cennet hazinesi olan, bilgelik ve şifanın kaynağıdır.
İsm-i A'zam'ı, kasem ve vefki, Muhammed(sav) efendimiz'e Cibrîl-i Emîn ile beraber semadan bir hediye olarak indirilmiştir.
Hazreti Ali Efendimiz tarafından, nazmedildiği bildirilen Celcelutiyye duasının birçok havassı olduğu İmam-ı Bûnî, İmam-i Gazali ve diğer büyük alimler tarafından nakledilmiştir.
Hatta bu duanın içinde İsm-i Azam duası bulunduğu ve Cibril-i Emin vasıtasıyla Allah Resulüne indirildiği, Kainatın Efendisinden gelen haberler arasındadır.
Şeyh Ahmed-i Bûni Hazretleri "Ancak Hak ehli olanlara, bu duanın ve vefkinin bereketleriyle bir takım sırlar ve deliller ortaya çıkmaktadır. Bu duayı öğrenip de kadrini ve kıymetini bilmeyenlere yazıklar olsun."
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri osmanlıpazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz...

AKİK

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı,tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan  Bizans döneminde yemek takımları  ve   Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde  kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan  ayrıntılarına ulaşılabilir.  İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber  Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımınada bir nevi cevaz vermiştir.

Akik Taşı Genel Özellikleri

 

Diğer  İsimleri : Akik, Yemen Taşı

Sertliği  : 6,5 - 7

Özgül Ağırlığı  : 2,57 - 2,65

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.

Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.

Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.

Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks

Uyumlu Olduğu Unsur :Toprak.

Uyumlu Olduğu Şakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.

Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova

Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.

Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

  •          Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.
  •          Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara kaşı etkilidir.
  •          Gerçekleri fark etmeyi sağlar.
  •          Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.
  •          Cesaretin artmasını sağlar.
  •          Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.
  •          Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşaltmayı sağlar.
  •          Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.
  •          Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
  •          Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar.
  •          Dünyevi başarıyı simgeler. Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti artırır. İş adamları bu taşdan faydalanabilir.Özgüveni artırır.

  • Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

    Yazar: Havvanur İNCEKARA 

%100 ORJINAL Yemen Akik Taşlı Yüzük Modelleri 

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